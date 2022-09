UNTDF: Abordarán el Contexto Macroeconómico en Argentina y su incidencia en TDF en un Ciclo de Charlas

La situación macroeconómica actual que atraviesa el país nos invita a pensar y debatir sobre cuestiones transversales a la sociedad en su conjunto. Temas como la inflación, el empleo, el endeudamiento y la falta de divisas para la producción son debates permanentes.

En esa línea, desde la Licenciatura en Economía del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación (IDEI) de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, AeIAs, inicia en septiembre un ciclo de charlas-debates sobre la situación macroeconómica actual y su incidencia en la provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S.

El espacio impulsado junto a la Secretaría de Extensión estará a cargo de especialistas en la materia y convocará al cuerpo docente, a los/las estudiantes de la carrera y al público en general interesado en la temática.

La primera charla “Macroeconomía y empresa ¿el país de las maravillas o el reino del revés?” tendrá lugar el 24 de septiembre a las 10 horas (Aula C2) en la sede Yrigoyen 879, Campus Ushuaia. El encuentro tendrá como principal disertante al Contador Salvador Femenia, Sec. Prensa/Vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Presidente Unión Empresarial del Partido de Moreno, Presidente Adjunto de FEBA (Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires), Consejero Titular de CAME, integrante de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Presidente del Instituto Asegurador Mercantil Compañía de Seguros S.A. cuyos accionistas son CAME y FAECYS.

Además, participará en el panel la Contadora Claudia Fernández. Presidenta de la Cámara de Comercio Ushuaia, Vicepresidenta de CAME y el Lic. Federico Rayes docente- Investigador UNTDF y Director de la consultora ECOTONO

Contacto: jvalle@untdf.edu.ar / cbrixner@untdf.edu.ar

Link de inscripción: https://forms.gle/s7Zm19yEpTzR4nnd9