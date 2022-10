Melella acompañó los Festejos por el 50° Aniversario de la ciudad de Tolhuin

El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, encabezó junto al Intendente Daniel Harrington el acto por el 50° aniversario de la ciudad de Tolhuin.

En su discurso, el mandatario provincial sostuvo que “hoy tiene que ser un día de fiesta para todos y todas. Celebramos este lugar. Es cierto que comenzó como una idea, es cierto que pasó momentos duros, pero eso pasa en todos lados, incluso en las familias. Sin embargo uno se pone de pie y sale adelante”.

“Tolhuin no se tiene que quedar quieto; no tiene que depender de un gobierno, ni del Presidente, ni del Gobernador ni de un Intendente. No se tiene que mirar con respecto a otras ciudades. Se tiene que mirar a sí mismo, porque toda la fuerza la tienen acá, porque toda la riqueza está acá. Algunos acompañamos, pero quienes tienen el compromiso, quienes empujan hacia adelante son los y las tolhuinenses que nacieron o que han decidido vivir acá”, agregó.

Asimismo, el Gobernador subrayó que “nuestro deseo es que sigan creciendo, que amen mucho a su tierra. Tolhuin es hermoso, pero a veces nos pasa que los que más criticamos somos los de adentro. Entonces aprendamos a querernos. Tienen un lugar realmente maravilloso y uno ve como va cambiando Tolhuin y como se va transformando”.

Finalmente, Melella indicó que “seguramente faltan cosas, pero las cosas se consiguen cuando uno le pone ganas, le pone compromiso. Daniel Harrington y su equipo tienen un gran cariño por este lugar. Pero hoy no hablamos de un gobierno, hablamos de todos. Hablamos de un pueblo y una ciudad que cumplen 50 años. Que nadie diga que no se puede o no se logran las cosas. Tolhuin lo puede hacer, lo está haciendo y va a hacer muchísimas cosas más”.

“En nombre del pueblo de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, muy feliz cumpleaños y los mejores deseos para todos y todas”, concluyó.

Durante el acto, el Gobernador junto a representantes del Ejecutivo Provincial descubrió una placa con el decreto que declara Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur el Área Fundacional de la Localidad de Tolhuin.

Luego Melella y las autoridades presentes acompañaron el desfile en conmemoración del 50° aniversario de Tolhuin.

Participaron de los eventos la Vicegobernadora en uso de licencia y Presidenta de la Convención Constituyente de Ushuaia, Mónica Urquiza, el Intendente de Río Grande, Martín Pérez, Senadores Nacionales, Diputados Nacionales, Legisladores Provinciales, Concejales, representantes del Poder Judicial, autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, autoridades municipales y representantes de diversos sectores de la sociedad civil.