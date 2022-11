Vuoto recorrió la Obra de la Bicisenda “Pensar Malvinas”: Es una Obra que Proyecta una Ciudad Sustentable”

El Intendente de Ushuaia Walter Vuoto, acompañado de la diputada Carolina Yutrovic, la concejala Laura Avila, el concejal Gabriel De la Vega, el subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad Ing. Pablo Castro junto al equipo de trabajo de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública recorrió la bicisenda Pensar Malvinas que se construye con una traza paralela a la avenida Héroes de Malvinas.

De la recorrida participaron tambien vecinas y vecinos ciclistas de la ciudad y representantes de la empresa contratada.

Vuoto afirmó que “vamos hacia una Ushuaia mas sostenible y para nosotros esta obra tiene que ver con eso, con el proyecto urbano ambiental por el que hemos sido reconocidos”. La Bicisenda ‘Pensar Malvinas’ que aún está en ejecución, ya tiene 11600 metros cuadrados construidos en hormigón, a lo largo de 5 km. “Es una obra que tiene también detalles muy importantes a lo largo de su extensión, como zonas de descanso, toda la iluminación, bolardos, barandas, la pintura; es una buena obra que va a acompañar los cambios en de la ciudad”, indicaron al Intendente quienes tienen a cargo su construcción.

La concejala Laura Avila contó que “es una obra que venimos pensando desde hace muchisimo tiempo con un sector de la sociedad que utiliza la bicicleta como medio de movilidad” y agregó que “planteamos una ciudad sostenible, sustentable y la bicicleta es parte de eso, es parte de la materialización de eso”.

“Esta bicisenda es un antes y un despues. Porque es pensar nuestra ciudad de otra manera, con una perspectiva desde el deporte, desde la recreación, desde lo social y con movilidad, porque esa es la ciudad que queremos. Y no porque lo queremos nosotros sino porque lo construimos juntos, con los vecinos y vecinas de la ciudad y los distintos sectores”, agregó Avila.

Su par, Gabriel De la Vega expresó que “estamos felices, fue una iniciativa legislativa de Laura Avila que aprobó el Concejo por unanimidad; es una obra historica para la ciudad porque construir una bicisenda, con una topografía como la nuestra, es algo muy importante”.

El concejal de la ciudad destacó además la seguridad que ofrece la obra. “No va a ser solo bicisenda porque, aunque aún no está terminada, uno pasa y ve a los vecinos y vecinas que caminan en la bicisenda, como peatones, por la seguridad”, dijo De la Vega y agregó que “tenemos 5 km de una obra maravillosa, que va a estar parquizado, con áreas de descanso. La verdad que es otra obra maravillosa de esta gestión del Intendente Walter Vuoto”.

La diputada nacional Carolina Yutrovic sostuvo que “estas son las obras que transforman a Ushuaia, a través de este camino que se eligió desde la gestión del intendente Walter Vuoto”. También destacó la seguridad que ofrece para peatones y ciclistas y contó que en la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto de alcoholemia cero para todo el país. “Los testimonios dan cuenta de los accidentes que ocurren en las banquinas y esta bicisenda no es sólo para el confort sino también para la seguridad, ya que es importantísimo bajar la tasa de accidentes”.

Felicitó “al equipo de Planificación de la Municipalidad, a la empresa que está llevando adelante una hermosa obra, al Intendente por su decisión, a todos los que han colaborado, a las y los concejales, y a todos los que hicieron posible esta obra que va a modificar la forma de moverse en la ciudad. Queda por delante un gran trabajo desde lo educativo en esta Ushuaia que está distinguida como ‘biodiverciudad’”

Gabriel Manrique, “militante de la bicicleta” como se define, contó que “fuimos convocados para recorrer la obra que está avanzando muy rápido y muy linda”. Recordó que fueron cuatro años de militancia para incorporar infraestructura para el ciclista en la ciudad. “Hubo participación ciudadana y lo quiero destacar.

Vi que hacía falta en Ushuaia, que no había este tipo de infraestructura, junté firmas y un día me convocaron desde la Municipalidad y me dijeron que tenían toda la documentación que había enviado y empezamos a trabajar en conjunto, en un plan estratégico, y ahora lo vemos en obras y estamos felices”.

Manrique, quien estuvo acompañado también de otros vecinos y vecinas que utilizan la bicicleta y promueven su uso, valoró la incorporación de la moviidad sustentable en la Carta Orgánica recientemente reformada. “En agosto tuve la oportunidad de hablar ante los Constituyentes y quedó plasmada en la Carta Orgánica y eso quiere decir que toda gestión que venga a la ciudad va a tener que cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos para 2030 y eso es un gran avance”.

“Esta obra no sólo nos mejora la vida a los ciclistas sino también al peatón, que es siempre la primera prioridad”, dijo Gabriel Manrique. “Ahora vemos que por acá caminan los chicos que vienen de la escuela, las mamas que van para el centro, antes lo hacían por la banquina y ahora tienen un lugar cómodo y seguro. Yo siempre digo que este es el lugar más democrático, porque no solamente lo usa el ciclista, sino también quienes aprenden a andar en bicicleta, los peatones, los chicos, las familias. Es una bicisenda para todos, como tiene que ser”, concluyó.

El cuerpo de Inspectores presentes en la recorrida manifestaron que “nos llena de orgullo como profesionales; siempre le ponemos mucho empeño en resolver cada situación que se presenta” y agregaron que “aún está en ejecución y ya la están usando y eso habla de la necesidad de una obra como esta”.