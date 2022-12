“Es el Estado quien tiene la Responsabilidad de Garantizar el acceso a la Vivienda”, dijo la legisladora Vuoto

“Estos proyectos lo que pretenden es poder equilibrar las oportunidades para aquellas personas que no están pudiendo afrontar un alquiler actualmente, ya sea porque no consiguen o porque no los pueden pagar” explicó la legisladora María Victoria Vuoto. Se trata del asunto N° 687/22 que ingresó en la sesión de hoy.

Vuoto señaló que “estas herramientas que estamos poniendo a consideración de los Legisladores y Legisladoras buscan reactivar el movimiento de un mercado inmobiliario hoy estancado en la escasa oferta y la suba de precios que resultan inalcanzables en este contexto para cualquier familia”.

El proyecto presentado, crea el Centro de Atención de Alquileres, un área que tiene como fin evitar las situaciones abusivas que actualmente padecen los inquilinos e inquilinas dentro del mercado inmobiliario.

La iniciativa además crea el Registro de Inmuebles y Contratos para vivienda única, familiar y de ocupación permanente, con beneficios para los propietarios que registren sus inmuebles y propone la creación de la Garantía Bancaria para Locaciones Urbanas, con intervención del Banco Tierra del Fuego, con el fin de facilitar la concreción de los contratos de alquiler sin costo de comisión.

La Legisladora recordó que «la responsabilidad de contener la demanda habitacional es del Estado Provincial quien en 3 años de gestión hizo entrega apenas 16 viviendas, sin que haya entregas en este 2022. Una incidencia nula en el padrón de demanda actual que lleva demoras de más de 20 años para los fueguinos y fueguinas que esperan su casa».

«Nuestros vecinos y vecinas están atravesando una situación crítica, con precios de alquileres siderales y una oferta escasa que perjudica a un sector importante de la sociedad» remarcó.

Vuoto adelantó también que se trabajan en otras iniciativas que avanzan sobre la regulación de los alquileres temporarios e introducir la vivienda ociosa al mercado inmobiliario para incrementar la oferta.

“Creemos en la vivienda como un derecho humano básico. Creemos que es el Estado protagonista que garantice el acceso a la vivienda de los fueguinos y fueguinas” aseguró Vuoto finalmente.