Melella saludó y agradeció a quienes participan del Operativo contra el Incendio en La Reserva Corazón de La Isla

El Gobernador Gustavo Melella, junto a la ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione; mantuvieron un encuentro con representantes de las distintas instituciones municipales; provinciales; nacionales y locales que participan activamente en el combate del fuego provocado en la reserva Corazón de la Isla.

El encuentro encuentro se produjo en la Delegación del Gobierno de la provincia en Tolhuin, oportunidad en la que el Mandatario provincial manifestó que “nos acercamos para agradecer a todos los que están trabajando y que seguirán trabajando desde los distintos sectores; a los brigadistas; a Manejo del Fuego nacional y provincial; al sistema de Bomberos Voluntarios; a la Policía provincial; a los madereros; a los agentes del sistema de Salud; a Protección Civil; a Defensa Civil de los tres municipios; a los Intendentes de las tres ciudades; al personal arribado desde el Gobierno Nacional; a Vialidad Provincial. A quienes han preparado la comida y a los que ha hicieron la logística. A todos”.

“En este tiempo todos fuimos expertos en fuego, pero los que estuvieron trabajando arriesgando su vida; poniendo su conocimiento; su compromiso; su corazón o las herramientas como en el caso del sector privado, fueron ellos”, destacó el Gobernador.

“A ellos y ellas queremos agradecerles en nombre de todo el pueblo de Tierra del Fuego, por todo el esfuerzo realizado y el compromiso con el que inician cada jornada de intenso trabajo para controlar este incendio”, subrayó Melella.

En torno a la prohibición de hacer fuego, recordó el Gobernador que, actualmente, “la situación sigue siendo compleja, cuando uno transita la ruta puede ver los arroyos casi secos en varios lugares, el bosque tiene un nivel de sequía importante. Es la mayor sequía de los últimos 30 años que vive la provincia y pasa en otros lugares del país”.

“Hoy -recordó además- está pasando en Chile con fuegos que han arrasado viviendas, se han perdido vidas humanas, cuestión que nosotros tenemos que agradecer que aquí no haya sucedido; y esto es también por el nivel del trabajo organizado y coordinado de combate que se llevó a cabo desde el principio”.

En tal sentido, el Gobernador manifestó que “esta prohibición no es un castigo por alguien que prendió un fuego y provocó el incendio en Corazón de la Isla; sino que tiene que ver con la situación climática. Hasta que esto no mejore, la prohibición sigue vigente. Es lo que le pedimos a la gente, que celebre las Fiestas de la mejor manera, pero no como estábamos acostumbrados”.