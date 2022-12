Participaron brigadistas y personal de diversas áreas que se desempeña en la lucha contra el incendio en la Reserva Corazón de la Isla.

Se llevó a cabo una capacitación de helitransporte y medidas de seguridad de la cual participaron brigadistas y personal que se desempeña en la lucha contra el incendio en la Reserva Corazón de la Isla.

El Director Provincial de Manejo del Fuego, Pablo Paredes, comentó al respecto que “el día de hoy y aprovechando a los brigadistas que llegaron en el último recambio, más las personas que tenemos en base en descanso, hemos decidido aprovechar la jornada para reforzar las medidas de seguridad en cuanto a la subida y bajada de los medios aéreos, justamente para evitar incidentes en esa actividad”.

En ese sentido agregó que “esta es una práctica muy común en cualquier empresa respecto a la seguridad e higiene, donde se van reafirmando y reforzando las técnicas, para que cuando ocurren este tipo de eventos y los períodos de tiempo se hacen muy largos, las personas con el cansancio no se vean involucradas en algún incidente”.

“Asimismo, esta capacitación se hace sumamente pertinente, ya que el uso del transporte aéreo en esta etapa del incendio donde hay que llegar a los lugares más lejanos para transportar a los combatientes y sofocar los focos calientes es fundamental”, sostuvo.

El funcionario agregó que “durante la jornada se reforzaron las técnicas en terreno en cuanto a la manipulación de herramientas y el ingreso y egreso de las aeronaves para evitar incidentes”.

“Afortunadamente hasta el momento no hemos tenido ningún incidente con los medios aéreos, pero eso no significa que no debamos reforzar las medidas de seguridad mientras los combatientes están siendo helitransportados y dejados en terreno. Hace varios días el incendio se encuentra contenido y estamos haciendo todo el trabajo para que así se mantenga y evolucione sin incidentes con nuestros brigadistas”, finalizó.