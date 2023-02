El Intendente Vuoto acompañó la Presentación del Libro «A 40 Años de la Guerra de Malvinas» editado por la UEJN

El Intendente de la ciudad de Ushuaia, Walter Vuoto, acompañó la presentación del libro “A 40 años de la guerra de Malvinas. Historias desde el Atlántico Sur”, a cargo del Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, y del presidente del Departamento Malvinas y Asuntos del Atlántico Sur de la UEJN, Dr. Isidoro Aramburu. Estuvieron presentes también en el salón del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA), la Legisladora Provincial Victoria Vuoto, el Jefe de Gabinete Omar Becerra, el Secretario de Malvinas, Daniel Arias, la Secretaria de Gobierno, Yésica Garay, y la embajadora de la ciudad de Ushuaia, VGM Mariana Soneira.

“Este libro pretende profundizar la malvinización del pueblo argentino, instar al debate y que sea un disparador para políticas efectivas y concretas en la unidad, para poder recuperar las islas Malvinas, el resto de islas del Atlántico sur, el Atlántico sur y la convergencia con la Antártida Argentina porque son parte no solamente de la República Argentina sino también de la Tierra del Fuego, que es nuestra Provincia”, dijo Aramburu tras la presentación.

Piumato, por su parte. contó que “lo presentamos en muchos lugares, pero era fundamental hacerlo en la capital de Malvinas, porque además es la tierra de Isidoro Aramburu que es el mentor de este libro”. Resaltó que “cada vez que vengo a la capital de Malvinas se siente como en ningún otra parte del país la causa Malvinas; seguiremos luchando por esto, tiene que ser una bandera de unidad de todos los argentinos”.

El jefe de Gabinete de la ciudad felicitó a UEJN y a los autores del libro. “Con esto continúan difundiendo y reforzando la causa Malvinas en nuestro territorio y con nuestra población; son acciones que mantienen la llama y lograremos recuperar lo que es nuestro”, dijo al finalizar la presentación Omar Becerra.

Daniel Arias, secretario de Malvinas, manifestó agradecimiento y emoción. “Con el video me quebré, tengo compañeros conocidos en ese video, estamos próximos al 2 de abril y ya me agarran escalofríos de pensar estas cosas”, dijo el Veterano de Guerra de Malvinas. “Las palabras, tanto de Isidoro Aramburu como de Julio Primato, es lo que soñamos los argentinos: que Malvinas no tiene grietas”.