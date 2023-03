Von Der Thusen: “El Estudio de Mercado determinará la cantidad de Licencias que requiere la Ciudad»

Río Grande.- En la tarde de este jueves, los concejales Raúl von der Thusen, Miriam Mora y Javier Calisaya recibieron a chóferes de taxis, tal cual lo hicieron el pasado día lunes recibiendo a los chóferes de remises solicitándole a los ediles la necesidad de que el Municipio entregue más licencias para atender a la demanda hoy existente en la ciudad.

Tras la reunión que se llevó adelante en la sala de Comisiones de la casa legislativa, el presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen celebró la “posibilidad de poder habernos reunido con los chóferes del servicio taxis, el día lunes habíamos realizado lo mismo con los chóferes del servicio de remises, siendo que es muy importante que ellos puedan estar unidos y estamos trabajando para poder darle los derechos que han conquistado y ganado con mucho esfuerzo y muchos años de trabajo y en este Concejo Deliberante no se va a permitir que se apruebe ninguna normativa que autorice que se pueda acceder a algún tipo de licencia, tanto de taxis como de remises, que no sea exclusivamente para los chóferes”.

En este sentido expresó que “se va a tener en cuenta la antigüedad y la continuidad en el trabajo como chófer, estos son derechos que los chóferes han ganado, estamos trabajando decididamente en este proyecto que presentó el concejal Calisaya”.

Asimismo sostuvo que “al proyecto se le va a realizar algunas modificaciones como por ejemplo es la realización de un estudio de mercado, que tanto taxis como remises tengan un horario de servicio definido en el trabajo, no puede ser que haya licencias que un día trabajen y otro día no trabajen, no pueden tener esa libertad sino que el Estado las debe regular y para eso estamos justamente nosotros y la Municipalidad”.

También indicó que “las licencias son del Estado y deben volver al Estado, por lo tanto no se pueden transferir, ni ceder y mucho menos heredar”.

Al igual que lo manifestó ante los remiseros, Von der Thusen recordó que “yo soy de la idea de que hay que hacer un estudio de mercado primero, no se puede salir caprichosamente a entregar licencias, dado que esto más que ayudar, podría perjudicar a este sector si hay más licencias de las que la ciudad realmente necesita, por lo tanto la idea luego que se haga el estudio de mercado y determine cuál es la real cantidad de licencias que se necesitan para la ciudad, esas licencias deben ser entregadas a los chóferes que tengan mayor antigüedad, continuidad en el trabajo, con un legajo y expediente intachable, ellos tienen que tener la prioridad para poder acceder a esas licencias que da el Estado tanto para taxis como para remises”.

El edil evalúo que “se fueron conformes con las respuestas que dio el Cuerpo de Concejales y nos comprometimos a darle tratamiento a este proyecto en el mes de abril con al menos una de las partes de esta ordenanza que sería el estudio de mercado, creo que lo necesitamos más rápido para saber cuál es la cantidad de licencias que la Municipalidad tiene que entregar”.

Por último Von der Thusen puntualizó que el estudio de mercado podría “demorar entre 30 y 60 días, de acuerdo a las conversaciones que he podido mantener con profesionales que se encargan de realizar esta actividad, siendo que hoy tenemos una información muy importante que es el numero provisorio de habitantes que tenemos de acuerdo al censo que se hizo el año pasado, lo cual sería el 70% de la información, luego tenemos que requerir otra información como son los tiempos de demora que existen para poder atender un servicio que son muy altos, nos decían que la demora estaba entre los 50 minutos y una hora, lo cual es mucho tiempo, por lo cual claramente están faltando más licencias de taxis y remises en la ciudad”, concluyó el edil.