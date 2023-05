El Centro Cultural “Nueva Argentina” inauguró la Muestra “Mama”

La fundadora del CCNA, Cristina López, encabezó la inauguración de la exposición de la artista Shadra Vargas Martinic que mediante sus obras busca fomentar la prevención del cáncer de mama promoviendo el diagnóstico precoz y, al mismo tiempo, dar un mensaje de esperanza a quienes están atravesando por dicha patología.

Este lunes, la fundadora del Centro Cultural “Nueva Argentina”, Cristina López, encabezó la inauguración de la muestra “Mama” conformada por obras de la artista riograndense Shadra Vargas Martinic.

Se trata de un homenaje a las mujeres sobrevivientes del cáncer de mama y un llamado a la prevención a través del diagnóstico precoz.

“Esta muestra me ha dejado una huella impresionante. Estuvo en el Museo del Presidio y tuvo muy buena repercusión porque justamente el mensaje que queremos dar es muy claro y muy emotivo. Es un homenaje a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Y lo que buscamos es, a través del arte, hacer prevención del cáncer de mama”, expresó la artista durante el acto inaugural.

“Lo que tienen estos cuadros es que reemplazan la mama que falta por algo significativo para las mujeres que fueron parte de este proyecto. Le llamé proyecto Sara por una amiga a la que quería muchísimo y se fue el año pasado”, manifestó la artista. La muestra, además de obras pictóricas muy coloridas, incluye algunas imágenes del proyecto “Sara” gestado por Shadra y cuyo mensaje principal es la prevención. “Tenemos que trabajar en prevenir en las escuelas con nuestras adolescentes. Cuando se toma a tiempo se puede salvar la vida de muchas mujeres”, agregó.

La inauguración contó con la participación de mujeres que padecieron esta afección y que le ganaron la pulseada al cáncer, entre ellas la fotógrafa Mariana Sánchez autora de las fotografías que conforman la muestra. “Soy una mariposa, después de transformar el dolor en esperanza. A muy temprana edad me diagnosticaron cáncer de mama y pude hacer tratamiento y estar acá charlando y animar a las mujeres a prevenir y diagnosticar a tiempo si toca esto que no es fácil”, dijo.

A su turno Cristina López, quien fundó el CCNA junto a Juan Carlos Pino, tomó la palabra y dio la bienvenida a las artistas e integrantes del proyecto y al mismo tiempo apeló a tomar conciencia sobre el cáncer de mama. “Tenemos que ser conscientes porque siempre nos dejamos para último momento. Atendemos la casa, la limpieza de la casa, los maridos, los hijos, el trabajo, siempre estamos para los demás y nosotras no nos tomamos el tiempo anualmente para hacer los chequeos”, sostuvo. “Quiero invitar a las mujeres que nos están siguiendo a través de las redes sociales a que dejen todo a un lado y vayan a hacerse los chequeos porque si nosotras no estamos bien no podemos atender todas las cosas que recién dije y a los compañeros que tengan al lado que concienticen a sus mujeres y que las cuiden”, remarcó.

Posteriormente, López entregó un diploma destacando la muestra y dos declaración de Interés Municipal una correspondiente al proyecto “Sara” y otro a la muestra cultural “Mama”.

El músico Eduardo Gómez interpretó temas en vivo y deleito a las presentes con su saxofón.

La muestra “Mama” puede visitarse de lunes a viernes, de 10 a 21 horas y sábados y domingos de 14 a 21 horas. La entrada es libre y gratuita.