El Foro Nacional de Turismo contó con dos Charlas Magistrales a cargo de importantes Disertantes de España

Víctor Manuel Sixto Sanjosé, Catedrático español, autor del libro «Sorpréndelos. Manual Práctico para la creación y gestión de experiencias turísticas innovadoras, sostenibles y digitales» y Lourdes Navarrete, responsable de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes en la Provincia de Málaga expusieron en el 3er Foro Nacional de Turismo en Ushuaia.

Sixto Sanjosé abordó la creación de Experiencias Turísticas Innovadoras, Sostenibles y Digitales, expresando que «cuando competimos en el mercado turístico, competimos por el tiempo de los turistas, atención y dinero. Necesitamos que los turistas dediquen tiempo a mirar nuestra oferta, cuando están mirando nuestras comunicaciones que entren en nuestra comunicación».

Asimismo sostuvo que «por muchos recursos o condiciones climáticas que tenga nuestro destino, esto de tener las mejores playas del mundo queda bien en la frase, pero no está solo en el atractivo sino que tiene que estar a disposición del turista sino tenemos cómo comprarlo cómo acceder a que existe ese recurso que está disponible para mí «.

Luego se refirió a la vinculación emocional «¿cómo hacemos para que el turista conecte con nosotros, si yo llegó a un restaurante y solo realizó el acto de comer, esto no es una experiencia turística. Si voy a uno donde el chef (que tiene una estrella Michelin) me trae el plato no solo fui a un restaurante además conocí al chef de renombre».

Continuando con la creación de experiencias turísticas, el catedrático español sostuvo que «la autenticidad en el turismo se tiene que basar en hechos históricos reales, pueden que hoy no pasen pero que en algún momento pasaron. Un ejemplo claro es el pisado de la uva, hoy queda alguna bodega por ahí perdida en el mundo. En la Fiesta de la Vendimia te permiten hacer el pisado de la uva ¿ por qué te lo permiten? Porque es una tradición, esto se hacía. Entonces sacamos unas fotos para compartirlas en una red social. Si estás en un lugar y no puedes sacar una foto esa experiencia ya no valió. Porque nos gusta compartir el momento aún antes de vivir la experiencia».

Por último se refirió a la sostenibilidad, «no hay desarrollo turístico si este no es sostenible, uno de los recursos más grandes que tenemos son nuestros idiomas, nuestras culturas, nuestras tradiciones. Al viajar llegas a un destino y quieres comer tradicional y no puedes porque está lleno de pizzas y hamburguesas».

«Necesitamos sustentabilidad, tampoco se vale el conservacionismo medio ambiental que saca a la población de lugar, obviamente debemos proteger nuestras áreas naturales porque tiene que dar oportunidades de vida y permitir el desarrollo de las personas que habitan en ellas, no nos sirve tener un territorio que no sirve para nada. También tenemos que recuperar lo que hemos dañado, realizar estudios de capacidad de carga, ciudades turísticas masificadas tienen problemas reales y deben realizar una gestión de flujo», agregó.

Destinos Inteligentes

Lourdes navarrete disertó sobre «el DTI Costa del Sol como instrumento de mejora de la competitividad turística y de generación de empleo», expresando que «el turista que nos visita quiere hacer múltiples actividades entre ellas turismo de naturaleza, en lugares con un fuerte arraigo, riqueza y diversidad de oferta». En este sentido se refirió al destino turístico Costa del Sol, conocido a nivel internacional.

La disertante destacó la importancia de contar con información sobre turismo para la toma de decisiones, «¿hacia dónde vamos, qué campaña de marketing realizamos, qué demanda el turismo? La base es el conocimiento. Los países que más invierten en información, invierten en conocimiento y hacen que esos territorios cuenten con la base del desarrollo».

En torno a los destinos inteligentes, Navarrete sostuvo que «hay que gestionar el destino pensando en los turistas pero también en los residentes porque sino jamás será sostenible», indicando que es fundamental el trabajo conjunto entre el sector privado y público, para abordar los ejes de sostenibilidad, tecnología, innovación y accesibilidad, en coordinación entre instituciones y empresas.

En el caso de Costa de Sol, indicó que para su planificación, el sector público y privado trabajan para mejorar la competitividad generando empleo.