Río Grande: Ediles aprobaron la Creación de una Plaza de Juegos para el Barrio Malvinas Argentinas

Este jueves se llevó adelante la V sesión ordinaria en el recinto del Concejo Deliberante en la cual los ediles trataron diversos asuntos que fueron ingresados por cada uno de los bloques.

La sesión comenzó minutos después de las 9 de la mañana, y la misma fue presidida por la presidente de la institución, concejal Raúl von der Thusen y de la cual participaron los concejales Cintia Susñar, Diego Lassalle, Javier Calisaya, Pablo Llancapani, Walter Abregù y Walter Campos.

El inicio de la sesión se dio con el izamiento de la bandera que estuvo a cargo de los concejales Lassalle y Abregù y posteriormente el concejal Von der Thusen dio comienzo con la sesión con el tratamiento de los diferentes asuntos ingresados.

Entre ellos los ediles aprobaron el proyecto del concejal Abregù que propone crear la Capacitación Municipal Obligatoria en materia de perspectiva de discapacidad para todos los funcionarios municipales que integran el Departamento Ejecutivo, Legislativo y de Contralor Municipal.

En este sentido se establece que las capacitaciones tendrán por finalidad promover en el ámbito del Municipio de la ciudad de Río Grande el diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de Discapacidad, facilitando a los participantes las herramientas conceptuales para analizar, planificar, desarrollar y ejecutar diversas acciones de intervención social que garanticen la participación plena de las personas con discapacidad en la vida en comunidad y se autoriza al Ejecutivo Municipal a celebrar convenios/acuerdos con las Universidades Nacionales y otras instituciones académicas privadas o públicas y Organizaciones sin fines de lucro con incumbencia en la materia con el fin de diagramar los contenidos y modalidades de las capacitaciones.

También a propuesta del concejal del FT-PJ, sancionaron la creación de Talleres y Jornadas municipales “Erradicando violencias”, que tiene como objetivo dar una respuesta inclusiva y amplia a la problemática de la violencia contra la mujer, incluyendo al hombre como integrante del conflicto en cuestión y ofreciendo una alternativa de contención, propiciando a su vez una recuperación del mismo.

Asimismo, a proposición del concejal Abregù, también fue aprobada la creación de “Cursos de Alfabetización Digital para Personas con Discapacidad”, en el ámbito de la Municipalidad de Río Grande que tendrán como objetivo principal brindar capacitación a personas con discapacidad en el uso de herramientas tecnológicas que faciliten su inclusión a los diversos ámbitos, propiciando su autonomía.

Dictámenes

Durante la sesión, los ediles también aprobaron distintas iniciativas que se encontraban en comisión, como por ejemplo fue el dictamen Nº 28/2023, asunto Nº 585/22, origen FDT-PJ (Martínez) a través del cual se instruye al Ejecutivo Municipal para que proceda a planificar, diseñar y ejecutar la creación del “Paseo Antártida Argentina” como así también determine el lugar de su emplazamiento.

En este sentido el Ejecutivo Municipal deberá contemplar todas las obras complementarias para el embellecimiento del paseo, pavimento, arbolado, iluminación, veredas, accesos con criterios de accesibilidad universal, mobiliario urbano, monumentos representativos de los pioneros argentinos antárticos y toda otra que considere necesaria a fin de complementar la temática antártica y se lo autoriza a tramitar y aceptar la donación de una escultura representativa del Territorio Antártico realizada con chapa de acero naval por parte de Astilleros TANDANOR (Talleres Navales Dársena Norte), el que será emplazado en el paseo.

También fue aprobado el dictamen N° 23/2023, origen Partido Ciudadanos (Von der Thusen) por el que se establece la creación de una plaza de juegos para el barrio Malvinas Argentinas.

Al respecto se instruye al Ejecutivo Municipal para que proceda a planificar, diseñar y ejecutar la creación de una plaza de juegos, con características de accesibilidad e inclusivas, con estación saludable y sector de mesas y bancos en el espacio verde identificado catastralmente como Sección E Macizo 49, ubicado entre las calles Laguna de los Flamencos, Punta María, Punta Páramo y Vuelta de Obligado.

Asimismo, el Ejecutivo procederá a la creación, planificación, diseño y ejecución de un playón deportivo para la práctica de diversos deportes, las cuales deben contener césped sintético, luminarias led, arcos con red, aros de básquet, demarcación de la cancha y enrejado protectorio de al menos tres metros de altura, todo ello respetando los parámetros y normativas referentes a la accesibilidad e inclusión.

Asimismo, los ediles aprobaron el dictamen N.º 22/23, asunto N.º 230/23, origen FDT-PJ (Abregú) por el cual se destina un espacio público para la construcción de una garita de colectivo en calle Los Sauces, entre las calles Yourka y Karukinka.

Del mismo modo fue aprobado en primera lectura el dictamen N.º 21/2023, asunto N.º 165/23, origen Forja-Todos (Calisaya) a través del cual se desafecta del uso público la fracción de espacio verde en Sección E, Macizo. 49, y adjudica a la “Asociación Civil Peña 2 de Abril Boca Juniors” con una superficie estimada de dos mil setecientos metros cuadrados (2700 m2).

En este sentido se establece que la superficie desafectada debe tener como destino específico la construcción de la sede de la “Asociación Civil Peña 2 de abril Boca Juniors”, siendo que la concreción de la misma queda bajo la exclusiva responsabilidad de la asociación civil referida, quedando el funcionamiento y mantenimiento a su cargo. Asimismo se instaura que la superficie desafectada no se pondrá a disposición de la “Asociación Civil Peña 2 de abril Boca Juniors” hasta tanto ésta no confeccione los planos de mensura correspondientes, corriendo por su cuenta los gastos que estos trámites demanden y si en el plazo de tres años, contándose a partir de la sanción de la presente, la “Asociación Civil Peña 2 de abril Boca Juniors no cumple con la concreción de los establecido, el espacio desafectado debe volver al dominio privado del Estado municipal.