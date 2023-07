Salud: Vacunación y Prevención de Factores de Riesgo para el Personal Legislativo

Desde el Ministerio de Salud realizan campañas en las instituciones de la Provincia para detectar factores de riesgo, además llevan adelante un programa de vacunación para completar los calendarios. Cuarenta y cinco trabajadores de la Legislatura fueron examinados y vacunados en una larga jornada de control y prevención. La vicegobernadora Mónica Urquiza, saludó a los servidores públicos y los felicitó por sumarse a la iniciativa.

La propuesta desde la Dirección provincial de Enfermería, es acercarse a las personas para realizar controles, a través de las instituciones. “Muchas veces no se acercan a los centros de salud a vacunarse por distintos motivos, y que lleguemos a las instituciones de esta manera, facilita la tarea”, aseguró el licenciado Christian Seguí, Director a cargo de la actividad.

El viernes, el personal del Ministerio de Salud, en el salón de Comisiones, realizó la jornada de prevención y promoción de la salud, que incluyó el control de presión arterial, glucosa y pulso sanguíneo.

“Sostenemos que la prevención y promoción de la salud es indispensable y la vacunación ayuda a prevenir enfermedades”, aseguró Seguí. “Hicimos un dispositivo bastante completo, que incluyó la vacunación, antiviral, hepatitis, antitetánica y COVID-19, entre otras. Con esto sumamos el control al calendario de vacunas”, explicó sobre la actividad que concluyó con más de doscientas dosis de vacunación.

En la oportunidad, “agregamos el programa “detectar factores de riesgo”, que busca justamente, detectar problemáticas que quizás no fueron advertidas, tales como, hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, entre otros”, contó a Prensa Legislativa, el referente de salud.

Sobre los resultados del operativo de salud, el funcionario explicó que detectaron “hipertensiones, esto demuestra la importancia de que la salud, a través del Ministerio pueda llegar a los lugares de trabajo por ejemplo, nos sorprendimos porque la mayoría de las personas que trabajan en la Legislatura no tenían el calendario completo, por eso tuvimos que hacer un largo trabajo para poder completarlos junto al personal de enfermería”, explicó.

Christian Seguí aclaró que el calendario de vacunación no termina en la edad adolescente y no es solo para personas con enfermedades o factores de riesgo, “si hablamos de calendario completo, no es solamente COVID-19. Tiene que ver con antivirales, hepatitis, antitetánica, entre otras, vacunas que son necesarias para prevenir enfermedades”, detalló.

Desde el Ministerio de Salud, “recomendamos y recordamos que deben acercase a un Centro de Salud, que se controlen, porque cada de ellos tiene un soporte informático que detecta lo que falta, lo que tiene el paciente y cómo debe continuar su calendario”, cerró