Von der Thusen: “Es necesario que Río Grande tenga mayor cantidad de castraciones”

Río Grande.- Este jueves se llevó adelante una nueva reunión de comisión en la cual uno de los temas que abordaron los ediles fue la problemática canina en la ciudad y la modificación de la ordenanza de tenencia responsable de mascotas.

En este sentido el concejal Von der Thusen explicó que “venimos trabajando con una organización no gubernamental que tiene jurisdicción en todo el país, también tiene sus representantes en la provincia de Tierra del Fuego, tanto en la ciudad de Río Grande como en la ciudad de Ushuaia, se acercaron hace algunas semanas atrás, pudimos ver el asunto, presentaron un bosquejo de proyecto que es alguna normativa que también ya se ha aprobado en otros lugares del país, me pareció que era interesante y nosotros presentamos el proyecto, no exactamente el mismo, porque a mi entender había algunas cosas que adaptar a la ciudad de Río Grande, pero fue presentado un proyecto muy parecido al que la ONG había presentado, pero todo gira alrededor de que es necesario que Río Grande tenga mayor cantidad de castraciones, ese es el secreto para poder controlar el crecimiento de la población canina que hoy tiene la ciudad”.

En este sentido agregó que “no sólo por una cuestión de seguridad y que los vecinos así lo exigen, sino también por un tema de salubridad y también por el cuidado de los animales que es muy importante para los vecinos de la ciudad de Río Grande, así que vamos a plantear un trabajo a partir de ahora en comisiones, elaborando este programa con unas metas que se van a ir dando año tras año en el caso de que esto se apruebe y nosotros creemos que si se cumple con estas metas que nosotros planteamos, creemos que en el plazo de dos años y medio, entre dos años y medio y tres años y medio, podríamos tenerlo suelto a la situación de la población canina en la ciudad de Río Grande”.

“Mayor inyección presupuestaria”

Con respecto a cuáles serían las metas para comenzar a implementar este plan, dijo con “inyección presupuestaria para esta área que es servicios veterinarios y depende de Zoonosis Municipal, ver cómo diagramar el trabajo que llevan adelante los veterinarios en estos quirófanos móviles y también en zoonosis para poder ampliar la cantidad de castraciones que se hacen por día”.

En este sentido ejemplificó con la localidad de Almirante Brown, donde señaló que “hace más de 100 castraciones por día, eso no sucede en la ciudad de Rio Grande, sino que en pocas ciudades se llega a ese número, así que si podríamos lograr llegar a ese número, más un trabajo de distintos programas preventivos, creo que podríamos lograr el objetivo”.

Con respecto a si se puede aplicar lo que hace el municipio de Almirante Brown con Río Grande, Von der Thusen manifestó que “nos daban un dato que era alarmante, cuentan con el 60% menos de presupuesto que el que tenemos nosotros y cuentan con menos veterinarios activos para poder castrar y cuentan con menos quirófanos móviles, o sea, teniendo menos recursos, hacen más castraciones que lo que se hace en la ciudad, así que seguramente en las próximas semanas tendremos alguna reunión con el área de zoonosis municipal para ver qué es lo que están necesitando, para proveerle de todo lo necesario, porque recordemos que en algunos meses más vamos a aprobar el presupuesto 2024 y sería una buena oportunidad para poder conversar con ellos e inyectar recursos para que realmente Río Grande a partir del año 2024 tenga como objetivo principal la reducción de la población canina”.

El edil recordó que “hace algunos años atrás presenté un proyecto para lograr que por 90 días se llegue a una ‘tregua social’ entre los vecinos que tienen mascotas y el Municipio para que se pueda castrar sin la colocación del chip, muchas veces los vecinos no van a castrar al animal por el miedo a la colocación del chip y que luego tenga una multa, pero primero tenemos que resolver el crecimiento abrupto de la población canina y luego pensar que nuevamente se pueda aplicar el chip”.

Perros cimarrones

Con relación a la situación de los perros cimarrones, sostuvo que “siempre cuando nos hemos reunido por ejemplo con la Asociación Rural de Tierra del Fuego en la ciudad de Río Grande, yo siempre planteaba que las ciudades son fábricas de animales y que luego se iban al campo y generaban todo el daño que causaba a los animales, esto no es solo culpa de una parte, creo que el Estado tiene una gran responsabilidad, creo que la responsabilidad principal, pero también los vecinos que no son tenedores de esos animales responsables que generan esta situación, así que hay que hacer un trabajo en conjunto, no solamente con los municipios sino también con la provincia, es una tarea que me voy a dar a partir de diciembre cuando pueda asumir como Legislador provincial para ver cómo está funcionando este tipo de normativa en toda la provincia y tratar de unificar los criterios en todos los Concejo Deliberante y también la provincia”, concluyó.