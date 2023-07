Alumnas y Alumnas del Taller “El Rincón de Selva” exponen sus obras por primera vez en el Centro Cultural “Nueva Argentina”

El espacio fundado por Juan Carlos Pino y Cristian López abrió sus puertas a la artista y profesora Selva Espeche y a su alumnado para que den a conocer los magníficos dibujos y pinturas que realizaron. Durante dos semanas, con entrada libre y gratuita, la comunidad podrá disfrutar de la preciosa exposición.

Este lunes, el Centro Cultural “Nueva Argentina” inauguró la muestra del taller de arte “El Rincón de Selva”, que lleva delante la profesora Selva Beatriz Espeche y que está destinado a alumnos y alumnas de entre 7 y 13 años de edad.

A los 14 años de edad, en Córdoba, su provincia natal, Selva comenzó a aprender tejido y bordado. En los años noventa llegó a Ushuaia y en los centros comunitarios de la ciudad pudo adquirir nuevas técnicas artísticas.

Hoy, por primera vez, tras muchísimos años de docencia, muestra a la comunidad las obras de arte que su alumnado realizó en su taller.

“Les quiero agradecer muchísimo que me acompañen en este momento”, expresó este lunes en el acto inaugural que se realizó en el CCNA. “Estoy muy contenta de ver todas las obras de mis alumnos en estas paredes en un espacio muy lindo donde todos van a poder venir, pasar, recorrer y disfrutar”, agregó y agradeció muy especialmente a los fundadores del CCNA, Pino y López.

Pino y López encabezaron la inauguración de la muestra y entregaron un diploma para distinguir tanto a la profesora Espeche como a sus alumnos y alumnas.

López invitó a la comunidad a visitar la exposición. “Les puedo asegurar que les va a encantar como a mí me encantó. Es increíble esta muestra, estoy muy feliz, muy contenta y este es el espacio de todos los vecinos y vecinas de esta ciudad”, dijo.

A su turno el concejal Pino se mostró orgulloso de que “pequeños grandes artistas” puedan exponer en el Centro Cultural “Nueva Argentina”. “Venimos de una muestra de los doscientos trece años de la Prefectura en la que interactuaron los alumnos del Jardín ‘El Barquito Travieso’ y nos pone muy contentos que se pueda brindar de esa forma el centro cultural”, indicó.

Durante la inauguración Selva subrayó el rol de quienes la impulsaron en la vida para concretar su proyecto. “Paola Rolón es una maestra del Colegio Nacional, una amiga de hace muchos años. Ella fue una de las personas que me impulsó y me dijo vos tenés que poner un taller para niñas. Ella me tiró la idea que me quedó rondando por un tiempo. Después tuve experiencias en talleres en Ushuaia. Estuve yendo a las clases de Marta Arruda una maestra preciosa con un talento increíble. Me gustó mucho cómo enseñaba. Yo capté eso y dije me gusta esto. Cuando observaba y reflexionaba me decía qué lindo poder brindar a los niños un espacio como tenemos los adultos donde yo iba y la pasaba bárbaro. No tengo palabras más que de agradecimiento porque es una mentora mía”, relató.

La profesora no dejó de destacar las producciones de sus alumnas y alumnos y se mostró orgullosa. “Viéndolo como una espectadora entendí el gusto y el amor que ellos también tienen por el taller”, expuso. Dio las gracias también a las familias de todos los niños que “apoyan de una manera increíble llevándolos, comprándoles todo lo que les hace falta”.

Selva indicó que en su taller siempre trabaja de acuerdo al interés de los niños dado que algunos solo quieren dibujar porque les gusta el dibujo y hay otros que van porque quieren hacer sus cuadros. Asimismo comentó que “hay nenes que no les gusta ensuciarse las manos y a otros les encanta y son factores que una tiene que tener en cuenta a la hora de enseñar”.

Para Selva es muy relevante que los niños y niñas que vayan a su taller elijan lo que quieren hacer. Ponderó la importancia de que puedan disfrutar del proceso mientras aprenden. “Todo se aprende con el tiempo entonces está bueno desestructurarse un poco”, apuntó.

Las preciosas obras de los pequeños y pequeñas estarán expuestas durante dos semanas en San Martín 1052, con entrada libre y gratuita, para que toda la comunidad pueda contemplarlas.