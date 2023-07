¿Qué se viene este Fin de Semana en Río Grande?

EL «PARQUE DE LOS 100 AÑOS» SE SIGUE DISFRUTANDO DE PUNTA A PUNTA

Como cada viernes y durante todo el fin de semana, en la pantalla gigante del Parque de los 100 Años se transmitirán propuestas infantiles y recitales. El contenido para niñas y niños se presentará durante la tarde, mientras que los recitales lo harán por la noche. Quienes se acerquen con sus vehículos podrán escuchar vía estéreo en el dial 89.5.

LLEGA “BREAKING HOUSE” A CASA DE JÓVENES

Será este viernes 28, desde las 16 horas, en Isla de los Estados 1195. La propuesta incluye: exhibición de freestyle, breaking 1 vs 1, all style 1 vs 1; ritmos urbanos, Dj Zombie y stands de venta. Durante este receso invernal, siguen las propuestas para las juventudes y familias

A LA LUZ DE LA LUNA, VENÍ A RECORRER LA OVEJA NEGRA

Desde la Dirección de Turismo se invita a las y los vecinos a visitar la Oveja Negra este viernes 28 de julio en el horario de 19 a 21 horas. La propuesta no requiere inscripción previa. Podrán disfrutar de una presentación del grupo musical folclórico Norma Bisceglia y de una degustación de chacinados de cordero de San Andrés.

“GRUPO SOBRE CONSUMO PROBLEMÁTICO” EN CASA DE JÓVENES

Es una propuesta dirigida a familiares, amigos y allegados de personas que atraviesan una situación de consumo. A través de esta iniciativa, se busca construir redes comunitarias de cuidado, acompañamiento y apoyo. Quienes estén interesados pueden acercarse de forma espontánea en Islas de los Estados 1195, este sábado desde las 14 horas.

JORNADA DEPORTIVA DE FÚTBOL EN EL MARGALOT

La actividad tendrá lugar este sábado 29, en el Polideportivo Carlos Margalot. Será de 14 a 16 horas, para chicos y chicas de 7 a 9 años; y de 16 a 18, para aquellos que tienen entre 10 y 12. Habrá juegos, inflables, sorteos y música. El Municipio invita a las familias a seguir disfrutando de las vacaciones de invierno en Río Grande.

PASEO DE INVIERNO

El Paseo Canto del Viento (Fagnano 650) abre sus puertas este sábado 29 y domingo 30 desde las 15 horas, para que la comunidad pueda disfrutar de un entretenido recorrido que incluye stands de artesanos, manualistas y emprendedores locales.

GRAN CIERRE DEL MES ANIVERSARIO DE RÍO GRANDE

La Casa de la Cultura será escenario de espectáculos musicales este sábado 29 de julio, desde las 21 horas. Se presentarán Bohemios, Rocío Barquet y la Chayera. La entrada es gratuita, sin necesidad de inscripción previa. De esta manera, culminan los festejos por el 102º aniversario de nuestra ciudad.