Recomendaciones y Cuidados en el Día Mundial contra la Hepatitis

El Ministerio de Salud recuerda a la población que las hepatitis son virus que afectan al hígado y la mayoría de las veces se cursan en forma asintomática” y resaltaron que “las Hepatitis B y C pueden persistir en el hígado luego de la fase aguda y generar una enfermedad crónica que se puede diagnosticar a través de un examen de laboratorio específico”.

Por este motivo, explicaron que es fundamental acercarse a un médico, consultar sobre esta enfermedad y realizarse estudios para saber si alguna vez se estuvo en contacto con este virus.

Para Hepatitis B y C existen tratamientos. En el caso de la Hepatitis C es curativo en más del 90-95% de los casos. En la Hepatitis B el tratamiento es específico pero no curativo.

Sin embargo, para poder prevenir esta enfermedad, existen vacunas de Hepatitis A y B que forman parte del calendario obligatorio de vacunación en Argentina, pero parte de la población adulta que no recibió la vacuna al nacer, es susceptible de contraer la infección.

Es decir, todo adulto que no haya recibido las vacunas deben realizarlo, siendo su acceso universal gratuito y obligatorio en centros de vacunación.

Si queres hacer un test rápido de hepatitis C, podes presentarte espontáneamente al consultorio de prevención combinada del Servicio de Infectología, todos los viernes de 12 a 15 horas en el Hospital Regional de Ushuaia. Para más información contactarse el email: hepatologiahru@gmail.com