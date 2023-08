Cultura TDF: Se realizó en Tolhuin la Competencia a Nivel Provincial de los Juegos Fueguinos Culturales 2023

La Secretaría de Cultura de Tierra del Fuego, AIAS a través de la Dirección de Promoción Cultural Comunitaria llevó a cabo la competencia a nivel provincial de los Juegos Fueguinos Culturales 2023 en Tolhuin.

En esta instancia, 43 participantes se presentaron y estuvieron en escena. Es de destacar que las personas seleccionadas de la categoría Adultos Mayores viajarán del 8 al 12 de septiembre a Santiago Del Estero y de la categoría juveniles del 25 al 30 de septiembre a Mar del Plata.

En cuanto a la categoría adultos mayores, resultaron ganadores en Canto Solista: Marta Nely Barrientos; Fotografía: Olga Costilla; Pintura y Dibujo: Enedina Alvarado; Cuento: Amalia Gonzalez; Poesía: Molina Juana; y Danza en Pareja: Monica Martinez y Katsue Tsuroka.

Por otro lado, en la categoría juveniles los y las seleccionadas fueron en Teatro Unipersonal PCD: Santiago Lutter; Canto Solista, Sub 15: Priscila Benitez; Canto Solista, Sub 18: Sofia Agustina Carazo; Free Style Sub 18: Santiago Borbea; Fotografía Sub 15: Tania Yazmin Gomez; Fotografía Sub 18: Priscila Guadalupe Silva; Pintura / Dibujo, Sub 15: Delfina Agostina VegaPintura / Dibujo, Sub 18: Lola Josefina Barrera; Cuento, Sub 15: Allen Victoria; Cuento, Sub 18: Morena Wayra Lengnick; Poesia, Sub 18: Miranda Rocio; Danza en pareja Sub 15: Suarez Bianca Valentina, Loza Agostina; Danza en pareja Sub 18: Carolina Richard, Priscila Aylen Adaro; Conjunto Musical: Valentina Elizabeth Tolaba, Tatiana Milagros Chocobar Daza; Teatro Grupal: Solange Marlene Salvadora Aguirre, Dailín Landaida; Danza Individual: Martina Rojas; e Historieta: Madden Zack MZ Quiroga.