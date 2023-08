Comisiones: Salud y Registro Civil en Agenda Parlamentaria

El miércoles 30 a partir de las 11, las y los Legisladores que integran la Comisión de Legislación General Nº 1, que preside el referente de FORJA, Federico Greve, se reunirán para analizar proyectos de normativas vinculadas a la salud y al Registro Civil y Capacidades de las Personas. Según indicaron desde la Dirección de Comisiones está prevista la participación de funcionarios de la cartera sanitaria y del área de Justicia de la Administración central.

Cabe destacar que del memorando Nº 034/23 de la Dirección de Comisiones, se señala que abordarán el asunto Nº 042/22, impulsado por el bloque FORJA que propone la creación del Consejo de Obras Sociales y Prepagas (COPROSyP). Señalaron, que cursaron invitación a integrantes del Ministerio de Salud y a responsables de obras sociales.

En los fundamentos, se indica que el COPROSyP, pretende que el sector conformado por las obras sociales nacionales, sindicales y también por las prepagas participe activamente en la generación y desarrollo de las políticas públicas de salud.

Por otro lado, debatirán el asunto Nº 724/22, también de autoría de FORJA, que presenta el proyecto de Ley de Salud Digital. En su articulado se define como el uso seguro de las tecnologías de la información y comunicación en apoyo de la salud y de los ámbitos relacionados con ella.

Y finalmente, informaron que comenzarán con el análisis del asunto Nº 560/22, presentado por el Ejecutivo, la mencionada iniciativa, propone la modificación de la Ley Orgánica del Registro del Estado Civil y Capacidad de la Personas de la Provincia y será analizada junto al Secretario de Justicia.

Cabe destacar, que se plantea la «modificación del Sistema de Registración Civil de la Provincia y su adecuación a las disposiciones contenidas en el Código Civil y Comercial (CCC) argentino, y busca la derogación de la Ley provincial N° 887 y dar lugar a una nueva normativa, acorde a las disposiciones nacionales que rigen».

Asimismo, la nota enviada desde el Ejecutivo provincial, señala que «mediante resoluciones de algunos Registros Civiles del país y posterior recepción por parte del Estado nacional, se ha contemplado el género no binario (X) o autopercibido de aquellos ciudadanos que requieren la no asignación de su género dentro de sus documentos», situación que no se encuentra contemplada en la Ley provincial N° 887.