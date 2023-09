Concejales de Río Grande comenzaron a trabajar en la Depuración del Padrón de Taxistas y Remises

El viernes por la tarde los concejales Miriam Mora, Javier Calisaya y Pablo Llancapani recibieron al Director de Transporte Público y Privado, Matías Bucci, y a chóferes de taxi y de remises en donde comenzaron a trabajar con relación a la depuración del padrón respecto de lo que será la próxima entrega de licencias.

“Las mayores dudas radican en la antigüedad”

Luego de la reunión, la concejal Mora mantuvo que “tuvimos esta reunión con chóferes de taxi y remises para ir recabando la información necesaria que tenemos que tener, sea tanto por parte del Ejecutivo Municipal, por parte de las agencias, por parte de las asociaciones de taxi y también contar con la información que tenga cada uno de los chóferes para poder empezar a ver los puntajes y cómo armamos este listado, dado que estamos viendo que no va a ser muy fácil debido a que estamos analizando de dónde buscar más información”.

La edil contó que “las mayores dudas radican en la antigüedad”, dijo, al tiempo que agregó que “licencias de profesionales inscriptos puede haber muchísimas, pero ahora para corroborar que hayan estado como chofer arriba del vehículo durante cierto tiempo necesitamos la información de las agencias y de los chóferes”.

Mora señaló que “el actual padrón registra alrededor de 900 chóferes, por eso tenemos que trabajar en eso porque hay que depurarlo, por ejemplo, figuran varios chóferes en alguna licencia y no se ha estado dando de baja a los chóferes y se ha estado dando de alta, entonces hay que depurar el padrón de chóferes y el padrón de titulares porque nos encontramos recién con el listado de la última entrega de la cantidad de licencias que se entregaron, más de 20 ya fueron cedidas o transferidas, algunos titulares han fallecido y nos encontramos con que todavía sigue a nombre de esas personas las licencias”.

La edil manifestó que “los chóferes quieren colaborar para que armemos rápido el registro, siendo que tenemos la sesión para el próximo 26 de septiembre y nosotros queremos trabajar antes el registro para poder hacer la sesión y, automáticamente, el Municipio tenga ya toda la información para armar el registro y saber quiénes van a ser los beneficiarios de estas licencias y no tener que perder dos meses o más armando el registro”.

Por otro lado Mora expuso que “tanto las empresas de taxi como de remises no están por el momento aportando información para facilitar esta situación, se la solicitamos para la comisión que tuvimos el día martes, nos dijeron que no habían entendido que es lo que le estábamos solicitando, entonces vamos a reenviarle este pedido para que nos facilite la información que tienen dentro de las agencias y de las asociaciones de taxi”.

Asimismo dijo que “con el Municipio estamos trabajando en conjunto para poder depurar tanto el listado de chóferes como de titulares y buscar mayor información, dado que tenemos chóferes que vienen desde el 89, por lo menos, entonces, buscar toda la información que ellos puedan tener dentro de los registros municipales para poder darles el puntaje para la antigüedad y la continuidad”.

Por último dijo que “sería un punto por año y se va a contabilizar de a cinco años, de uno a cinco años, de cinco a diez años, entonces, van a ser cinco puntos por cada cinco años, siendo que tenemos chóferes que tienen 25 años, entonces ya tienen 25 años de antigüedad y continuidad arriba del vehículo”, apuntó, al tiempo que agregó que “todavía no está definido el número de licencias que se van a entregar, pero nosotros solicitamos el tope que es de 80 licencias, es algo que estamos discutiendo entre los

Concejales, algunos estamos de acuerdo y otros no, pero es una charla que tenemos que seguir dándonos”.

“Aproximadamente hoy de alta se encuentran alrededor de entre 800 y 880 chóferes”

En tanto el concejal Calisaya manifestó que “efectivamente estuvimos reunidos con los chóferes de taxis y remises y en esta oportunidad ir evaluando registros de aspirantes, el sistema de puntajes, ver en qué condiciones acreditaban puntajes y documentación que acredite la antigüedad porque principalmente tiene que ver con la antigüedad en la prestación del servicio, pero también con que hayan prestado el servicio de manera ininterrumpida”.

Al respecto explicó que “todo esto tiene que ir adjuntado en la documentación, donde muchas veces le faltan porque son en muchos casos trabajadores que no fueron registrados, trabajadores que trabajaron en negro y tenemos que ver cómo flexibilizamos esas condiciones para que se puedan presentar”.

El edil expresó que “nosotros estamos pidiendo por un lado que sea información cruzada entre lo que nos puedan aportar las agencias, las asociaciones de taxis y remises, por otro lado la que pueda aportar el mismo solicitante y también lo que tenga el Municipio, entonces todo nos puede servir para poder recabar y acompañar la antigüedad de los trabajadores porque efectivamente estuvieron prestando servicios pero no fueron registrados, fueron trabajadores que estuvieron en negro y la verdad que a esos trabajadores los tenemos que acompañar”.

En cuanto a qué número de chóferes existe, el edil especificó que “aproximadamente hoy de alta se encuentran alrededor de entre 800 y 880 chóferes, pero hay que limpiar el padrón, entrecruzar datos, pero efectivamente debemos saber cuántos son los que están trabajando, dado que en 389 licencias no puede haber tanta cantidad de chóferes auxiliares”.

En este marco expuso que “en momentos se explica porque hay muchos titulares que no trabajan la licencia, directamente dan de alta a chóferes y se las alquilan, esto está sucediendo, algunos nos exponen la situación particular, pero lo cierto que en el marco de un escenario tan irregular en la prestación del servicio de transporte, se da la oportunidad de ir pasando blanco sobre negro e ir desmarcando la regularidad de algunas cuestiones, imponiendo algunas cuestiones que tienen que cumplir los titulares de ahora en adelante”.

Calisaya también se refirió a la recuperación de las licencias, para lo cual manifestó que “no puede ser que hayamos perdido el concepto de que la licencia se entrega para que se trabaje, hay mucha gente que la tiene y no la trabaja, directamente la alquila, la cede, la vende, la transfiere y eso no puede seguir sucediendo, por lo tanto estamos en una oportunidad inmejorable para empezar a discutir cómo empezamos a limpiar todo esto y cómo empezamos a regularizar todo el servicio de transporte porque en definitiva estamos cumpliendo las necesidades de la gente”.

Con relación a cómo se comienza a evaluar el puntaje en función de la antigüedad, apuntó que “en principio por cada año trabajado van a poder acreditarse, tiene un puntaje por año trabajado, hay personas que estuvieron en algún momento, cambiaron de trabajo, se fueron a la fábrica o tuvieron otra tarea laboral y no pueden acreditarlo, hay lapsos en los que no pueden acreditar, nosotros hemos implementado un sistema paralelo, por un lado que puedan acreditar por año trabajado y por otro lado un puntaje extra por años ininterrumpidos, en escala de 0 a 5 años, de 5 a 10 años, de 10 a 15 años y de 15 a 20 años, la prioridad la van a tener aquellos que pueden lograr mayor acreditación de antigüedad en el trabajo y mayor documentación ininterrumpida sobre la actividad de los chóferes”.

Por último, Calisaya entendió que “si no se pueden recuperar licencias, en mi caso soy partidario de que podamos adjudicar 80 licencias nuevas, 40 para taxis y 40 para remises”, concluyó.