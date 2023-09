Melella: “Hoy todos tenemos el desafío de defender la Educación Pública”

Lo sostuvo el Gobernador Melella en la apertura del 6º Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur que se lleva a cabo en Río Grande. En un fuerte discurso el mandatario expresó que “no es lo mismo tener educación pública que no tenerla” y criticó las propuestas electorales que pretenden eliminarla.

En el marco de la apertura del 6º Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur que se lleva adelante en la ciudad de Río Grande, el Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, realizó un encendido discurso en defensa de la educación pública.

“Hoy la Argentina se enfrenta a un desafío muy grande. Nos enfrentamos a un proceso electoral donde algunos atacan la educación pública, donde algunos no quieren que podamos expresarnos libremente, donde algunos proponen un modelo sin Ministerio de Educación y que nuestros pibes y pibas paguen con un voucher su educación. No es lo mismo tener o no tener educación pública”, dijo.

Asimismo el Gobernador expresó que “en nuestra democracia más allá de un nuevo desafío tenemos todos que defender la educación pública, por supuesto con salarios dignos, con infraestructura digna, pero también con mucha responsabilidad”.

“Nosotros queremos las escuelas abiertas, no queremos que nuestros pibes y pibas no vayan a la escuela. Al inicio de la democracia el 58% de la población juvenil no concurría al colegio. Eso no era igualdad de derechos, eso no era inclusión ni justicia social. Hoy solamente el 5% de nuestros pibes y pibas todavía no van a la escuela; debemos ir por ellos e incluirlos, porque todos tienen que ir a la escuela pública”, recalcó.

Finalmente el mandatario sostuvo que “entendemos la situación, entendemos el problema inflacionario que golpea a la Argentina y que toca el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho del país. Entiendo también el problema grande que tenemos con los alquileres, por eso la ley que se presenta en los próximos días en la legislatura. Entiendo el reclamo justo del sector docente y de los demás sectores. Por eso hoy vamos a tener paritaria. Nos pondremos o no de acuerdo, pero vamos a tener paritaria para definir el mejor salario posible, pero para que seamos cada día mejores servidores públicos y mejores trabajadores de la educación para nuestros pibes y nuestras pibas”.