Harrington: «Queremos ser un eslabón de la Cadena Productiva de esta Provincia»

En una emotiva celebración y luego de un fin de semana con múltiples propuestas, la ciudad de Tolhuin conmemoró su 51° aniversario con un acto protocolar que tuvo lugar en la emblemática Plaza Fundacional. Vecinos, antiguos pobladores, integrantes de las diferentes organizaciones de la sociedad, autoridades municipales, provinciales y nacionales se unieron para rendir homenaje a la historia y el desarrollo de esta comunidad.

En su discurso, el intendente Daniel Harrington agradeció a la comunidad por el acompañamiento a la gestión actual y realizó un repaso de todos los logros que se consiguieron a través del trabajo en conjunto entre los vecinos y el gobierno municipal.

En materia de ordenamiento territorial, el intendente repasó que «esta gestión recibió 38 calles pavimentadas, hoy tenemos casi el doble. Además llegamos a los 760 terrenos regularizados y más de 2.000 escrituras que entregamos en estos cuatro años.»

El Municipio acompañó las entregas de terrenos y escrituras con un fuerte trabajo de inversión en infraestructura y en esa línea, Harrington recordó que «está en proceso la obra para llevar el gas al barrio Ex Matadero, con una inversión superior a los 98 millones de pesos, asi como hemos podido concretar la llegada del gas al barrio Altos de las Montañas».

El intendente de Tolhuin compartió que la gestión también se dedicó a trabajar en políticas de desarrollo «para la ascendencia social» ya que antes «había deudas que el Municipio tenía con nuestra gente, y por eso creamos la Dirección de Juventud, de Género y Diversidad. También hemos creado un equipo interdisciplinario en Salud, que está compuesto por una psicóloga, por una nutricionista y por una médica. Pudimos abordar para nuestros pibes y pibas la problemática del suicidio, podemos trabajar con ellos y empezar a incorporar buenos hábitos en nuestros vecinos más jóvenes».

En materia de políticas de inclusión, Harrington recordó que «desde la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad hemos trabajado en uno de los programas de los cuales estoy muy orgulloso, que se llama Imagen Colectiva, y que tiene el propósito de igualar el acceso a la obra pública por parte de las mujeres. De ahí nacieron dos cooperativas que próximamente también van a estar trabajando en la plaza del barrio Provincias Unidas.»

«Todo este trabajo de crecimiento y fortalecimiento en infraestructura con inclusión social, ese desarrollo, lo pudimos hacer en Tolhuin», concluyó el intendente en ese tramo de su discurso y aportó una mirada sobre un área que no estaba del todo desarrollada hasta la llegada de la actual gestión:

«Hemos crecido mucho en turismo. Cada vez estamos más preparados para recibir a quienes nos visitan, a nuestros vecinos de Ushuaia y Río Grande, pero también al turismo nacional. Gracias a la promoción que hace la Provincia en la FIT, al programa Previaje, a los 50 destinos, podemos ser parte de la cadena del turismo, y poder ofrecerle a quienes nos visitan este hermoso lugar.»

Dicho eso, el intendente propuso mirar hacia el futuro en materia de turismo: «tenemos que trabajar aún más para aumentar la oferta gastronómica, aumentar los recorridos, empezar a trabajar en más servicios de esparcimiento. Se vienen haciendo muchas cosas y vamos a seguir sumando a través de todo el equipo de Angelo Fagnani con la Secretaría de Turismo y Producción y la relación que se fue generando con el Infuetur, con el municipio de Rio Grande y con el municipio de Ushuaia. El turismo en Tolhuin merece ser una industria más que pueda ayudar al crecimiento de nuestra economía.»

Bajo el análisis de Harrington, no es posible construir un futuro sin una educación sólida, por eso afirmó que «vamos a seguir trabajando junto a la Universidad y al Ministerio de Educación nacional y provincial para que la única solución no sea la beca para nuestros pibes, los chicos de Tolhuin deben poder estudiar en su ciudad y vamos a seguir trabajando para eso, y no vamos a renunciar a la búsqueda de una educación universitaria, pública y gratuita de calidad en Tolhuin».

En lo que hace al fortalecimiento del emprendedurismo en Tolhuin, el mandatario mediterráneo recordó que «en un trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Social inauguramos el primer Mercado Multiplicar de la provincia. Creemos en la buena alimentación, creemos que hay que abordar directamente políticas para bajar los precios del alimento, pero además quiero que cada uno de nuestros productores pueda vender sus productos ahí. Tenemos que empezar a visibilizar todo el trabajo de los tolhuinenses que se dedican a la horticultura, a la cría de ganado, y vamos a trabajar en conjunto para mostrar sus productos, para empezar a identificar qué se produce en Tolhuin.»

En ese orden, Harrington anticipó que «esto lo vamos a enlazar con el laboratorio bromatológico que ya estamos poniendo en funcionamiento donde estaba la oficina de los carnets de conducir. Estamos adaptando esa estructura para poder montar nuestro laboratorio bromatológico y poder dar garantías a nuestros vecinos de que los productos que se fabrican en Tolhuin tengan su sello de calidad y que estén respetando todas las condiciones para la alimentación. Y este es un nuevo logro de la gestión, de pensar siempre en políticas para la gente.»

«Hemos logrado muchas cosas con gran esfuerzo, pero también lo pudimos hacer por la articulación y el trabajo sin egoísmos con mis dos compañeros intendentes, tanto Walter como Martín, con el gobierno de la provincia y el Gobernador, que siempre ha tenido una muy buena disposición para con los tolhuinenses. Pero también trabajamos fuertemente con el gobierno nacional. Hemos dado grandes pasos en estos años y tenemos que valorar y cuidar lo conseguido”.

Tolhuin no escapa de la realidad de todo el país y según su Intendente «una de las respuestas que tiene que dar Tolhuin es poder generar otra clase de fuentes de trabajo» y bajo su análisis es clave el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva, «para poder dotar a nuestras 23 hectáreas de parque industrial de toda la infraestructura para que las empresas que quieran invertir en logística, en tratamiento de residuos y reciclado, en generación de alimentos, en construcción, se puedan radicar acá, puedan generar empleo, que puedan además contar con su título de propiedad como corresponde una vez pagado el terreno, brindar garantías y por sobre todo, trabajo que a muchas familias todavía les hace falta. Envío mi agradecimiento para el directorio de la FAM, a todas las gestiones de los Senadores y del Gobernador, para poder darle a Tolhuin una nueva posibilidad de desarrollo.»

«Nosotros no venimos a competir con nadie, queremos formar parte del entramado, ser un eslabón de la cadena productiva de esta provincia y vamos a seguir trabajando para eso», concluyó Daniel Harrington.

Harrington evaluó que trabajar seriamente y de manera responsable es la única manera de resolver los problemas de la gente, apostando al crecimiento y el cuidado de la comunidad y el ambiente natural: “Yo no creo en las políticas de la motosierra. En Tolhuin la motosierra se usa para cuidar la naturaleza cuando hay incendios, y para producir y trabajar como lo hacen nuestros emprendimientos forestales, y por ese camino vamos a seguir.”

El mandatario mediterráneo se refirió en su discurso a la discusión alrededor del radar instalado en la ciudad, afirmando tener “plena garantía y convencimiento de lo que hizo el equipo de gestión, de lo que hicimos nosotros y de las decisiones que tomamos. El municipio de Tolhuin no otorgó una sola autorización para que el radar sea instalado ahí y esto puedo sostenerlo.

No vamos a echar culpas sobre nuestra gestión, que fue la que mostró las inquietudes y dudas cuando vino la empresa a pedir un permiso de obra.”

“La gestión de Tolhuin tuvo olfato porque está cerca del territorio, escuchando lo que pasa alrededor. Eso nos prendió la alerta para poder hacer las consultas necesarias. Antes de hablar y salir en las redes lo que hay que hacer es preguntar y de esa manera no le daremos lugar a quienes nos quieren perjudicar y a los que usurpan nuestras islas”, reflexionó el intendente Daniel Harrington.

Para finalizar, el Intendente agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial, Legisladores y Concejales y expresó:

«Quiero celebrar este cumpleaños de Tolhuin con ustedes, con mi pueblo, quiero seguir laburando en este hermoso lugar y quiero seguir creciendo con esta hermosa provincia que tenemos. Sé que nos van a ayudar. Feliz cumpleaños, Tolhuin querido.»