Salud: Hoy inician la Campaña de Prevención y Concientización contra el Cáncer de Mama

El Mes Rosa –octubre- llegó a Tierra del Fuego y diversas instituciones de la salud se suman a la campaña de prevención y concientización contra el cáncer de mama. La Legislatura de Tierra del Fuego a través de su Presidencia, se suma a la campaña que promueve Lucha Contra el Cáncer Ushuaia (LUCCAU Ushuaia). La Dra. Milagros Trincado, flamante mastológa y parte del equipo médico de LUCCAU, compartió las diversas acciones que llevan adelante.

El 19 de octubre, se conmemora se conmemora el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de aumentar la atención y el apoyo prestados a la concientización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos en torno al cáncer de mama.

«Desde LUCCAU ofrecemos la posibilidad a aquellas pacientes que no se haya realizado el estudio de mamografía este año», la oportunidad de obtener un turno médico y acceder a la práctica médica. La especialista agrego que esperan a pacientes de entre 40 y 75 años, «que tengan obra social, o no» para sumarlas a la grilla de disponibilidad de turnos. Los estudios se comenzarán a practicar desde hoy, martes 17.

«A la hora de realizar la mamografía, es importante que las pacientes no tengan ningún síntoma como así también que no se hayan palmado ningún nódulo o que sean pacientes en seguimiento por cáncer de mama». Y agregó que el estudio es poco invasivo, demanda cerca de un cuarto de hora, «no duele, no molesta». En este punto, Trincado desterró el mito «de que va a generar mucho dolor o que a hacerse la mamografía, se puede llegar a despertar algo raro en la mama». Y sentenció: «Eso no es real».

Trincado reiteró la importancia que sean pacientes que no se hayan practicado, en este último año, la mamografía. Además informó que aquellas pacientes que sí se tocó un nódulo o presenta alguna patología, «también se puede acercar» y acceder a una consulta con las especialistas. La importancia en que se realicen la prueba pacientes sanas, es para «hacer el screening y el diagnóstico precoz de este tipo de patologías», señaló.

La Dra. Verónica Baró, oncóloga, es la directora médica que encabeza el staff de profesionales. Además, lo integran: Dra. Milagros Trincado, flamante mastóloga; mastólogas itinerantes, anatomo patólogos y los imagenólogos». La profesional, detalló que todo el equipo de Ushuaia se reúne mensualmente donde, en un ateneo, comentan cuáles son las pacientes y sus conductas a seguir con cada una.

Finalmente, la médica mastóloga evidenció en la importancia que el Estado tenga herramientas sanitarias «para que la paciente, que haya tenido una masectomía hace mucho años» pueda acceder a la reconstrucción del volumen mamario y evitar la asimetría y faltante de la mama.

¿Cómo hacer?

Desde LUCCAU informaron que desde hoy, martes 17, «estamos asignando los turnos gratuitos para mamografías que serán realizadas a mujeres de 40 a 75 años», Se puede solicitar turno enviando un mensaje por WhatsApp al 2901 542533, llamando al 444626 o al 444627, presencialmente, en LUCCAU de Lunes a viernes de 08 a 20 y sábados de 09 a 13. La sede se encuentra en Juan Domingo Perón Sur 612. En caso que «no pueden asistir al turno asignado se comuniquen para cancelarlo y que otra persona pueda utilizarlo».

Herramientas legislativas

La Provincia de Tierra del Fuego, cuenta con normativa legislativa que impulsa la toma de conciencia sobre esta patología y, el acceso a prácticas médicas como la reconstrucción del volumen mamario.

La Vicegobernadora Mónica Urquiza, en su primera gestión como Legisladora de la Provincia, presentó oportunamente, el proyecto de Ley que instituyó octubre como mes de la prevención del cáncer de mama. El asunto N° 486 de 2008 surgió por parte de la iniciativa de personal del Hospital de Ushuaia, profesionales médicas y personal técnico.

Así lo hizo saber en sesión del 16 de octubre de aquel año, donde señaló en la sesión ordinaria: «Es de destacar que el cáncer de mama se considera la segunda causa de muerte entre las mujeres; y esto tiene que ver, principalmente, con los factores de la edad. Es decir, si bien es obligatorio hacer los controles para la detección a partir de los cuarenta años, antes de esta edad también es posible que se contraiga la enfermedad. Por esto, es muy importante concientizar, a las mujeres, de la prevención. Con todos los ejemplos que podemos dar, estamos en condiciones de afirmar que la palabra clave para todo tipo de enfermedades es la ‘prevención'», dijo antes de la sanción de la Ley provincial N° 771.