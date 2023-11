Tierra del Fuego cumplió con la acreditación y espera el debut en Los Juegos de La Araucanía

La delegación de Tierra del Fuego completó este domingo en las diferentes sedes de competencia la acreditación correspondiente y quedó concentrada a la espera del primer día de competencia en los XXX Juegos Binacionales de la Araucanía que se desarrollarán en cinco sedes: Bariloche, Cipolletti, Neuquén, Viedma y Choele Choel.

Los encargados de las delegaciones aprobaron la revisión de la documentación de parte de la organización, por lo que el seleccionado fueguino ya está listo para afrontar una extensa jornada que culminará con el acto inaugural del evento, a partir de las 20 horas, en simultáneo, en todas las sedes.

Los deportistas fueguinos competirán en las siguientes disciplinas: fútbol, vóley, básquet, ciclismo, natación, atletismo y judo.

CRONOGRAMA – LUNES 13/11

BARILOCHE

10:00 Vóley Femenino -TDF vs. Chubut (Gimnasio 1)

15:00 Fútbol Femenino -TDF vs. Ñuble (AdeFul)

15:00 Vóley Masculino -TDF vs. Araucanía (UNCO)

17:00 Vóley Femenino -TDF vs. Ñuble (Pehuenes)

Libre: Judo

NEUQUÉN – CIPOLLETTI

10:00 – Fútbol Masculino – TDF vs. Río Negro (La Amistad)

10:30 – Atletismo – 100 metros planos (femenino y masculino), lanzamiento de disco (femenino), salto en alto (masculino), lanzamiento de bala (masculino), 1500 metros planos (femenino y masculino), salto en largo (femenino) y 400 metros (femenino y masculino).

VIEDMA

11:00 – Básquet Masculino – TDF vs. Río Negro (Polideportivo)

14:00 – Ciclismo Femenino – Prueba contrarreloj por equipos – 10 kilómetros (Autódromo Ciudad de Viedma)

14:00 – Ciclismo Masculino – Prueba Contrarreloj por equipos Masculino 20 kms (Autódromo Ciudad de Viedma)

15:00 – Básquet Femenino -| TDF vs. Bío Bío (San Martín)

CHOELE CHOEL

15:00 – Natación – 400 metros combinado individual (femenino y masculino), 50 metros mariposa (femenino y masculino), 200 metros espalda (femenino y masculino), 100 metros libres (femenino y masculino) y posta 4×100 metros combinados (femenino y masculino)