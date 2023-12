La flamante senadora Cristina López presentó su renuncia al cargo de concejal electa a efectos de que sea considerado por el cuerpo de concejales de la ciudad de Ushuaia.

La senadora López declaró que la “convocaron oficialmente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación para prestar juramento el día 7 de diciembre como Senadora Nacional en representación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

La parlamentaria declaró que “tuve que tomar una decisión difícil, por las circunstancias de la vida que me pusieron en este lugar”, y anheló que “espero honrar el cargo de senadora nacional”.

López dijo que “ante las diversas opiniones vertidas públicamente en los distintos medios, en todo este tiempo he sido muy prudente y no hice declaraciones públicas hasta ser convocada oficialmente por el Senado de la Nación”, y aclaró que “a partir de esa convocatoria oficial tomé la decisión de renunciar al cargo de concejal, el que aún no ejerzo”.

Por último, agradeció a quienes confiaron y la acompañaron “en todo este tiempo”, y sentenció que “voy a trabajar y defender los intereses de todas las y los argentinos, y por sobre todas las cosas voy a defender los intereses de nuestra querida Provincia”.