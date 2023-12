Harrington asumió su Segundo Mandato como Intendente de Tolhuin

En un acto celebrado en el Polideportivo Ezequiel Rivero, el intendente Daniel Harrington juró por un nuevo mandato al frente del Municipio de Tolhuin. La ceremonia contó con la presencia de autoridades municipales, provinciales, representantes de las cámaras legislativas y miembros de la sociedad civil.

El Intendente comenzó su intervención rindiendo homenaje al senador Matías Rodríguez, a quién reconoció como «a un compañero, a una persona que cuando tuvimos aquel trágico incendio que nos dolió tanto a todos los fueguinos, fue uno de los tipos que se tomó un avión y estuvo acá, me pidió que lo lleve al lugar de los hechos, entre otros tantos buenos gestos que ha tenido. Y podría hablar y decir un montón de experiencias y anécdotas con Matías, por eso quiero comenzar rindiendo un humilde homenaje y pedir a todos los presentes un aplauso respetuoso en su memoria».

Una vez hecho el homenaje, el Intendente Harrington reflexionó sobre la importancia de ser respetuoso con las decisiones del pueblo de Tolhuin en el marco legislativo y ejecutivo: “Creo que la ciudadanía de Tolhuin eligió, se manifestó, como lo ha hecho en la provincia, con nuestro querido Gustavo Melella, como lo ha hecho en su mayoría en Argentina, eligiendo y dando las responsabilidades a quien hoy es presidente de la nación, ya en funciones.”

El Intendente hizo eje en la responsabilidad otorgada por los ciudadanos de Tolhuin al elegirlo para conducir los destinos del Municipio: “Quiero manifestarle a todos, a los que nos votaron, a los que nos eligieron, y a los que eligieron otras opciones, que hoy el primer ejercicio que tenemos que hacer es respetar la voluntad del pueblo, respetar la voluntad de las mayorías, y ese es el primer mensaje que le quiero dejar a cada uno de los tolhuinenses, a cada uno de los que pueden ejercer su voto, y que con su elección me han dado la responsabilidad de conducir Tolhuin, lo voy a hacer con el mismo compromiso, con el mismo cariño de siempre, y trabajando incesantemente para que esta comunidad siga creciendo.”

Durante el acto, el intendente expresó su gratitud hacia los funcionarios municipales, los vecinos de Tolhuin y los colaboradores del Gobierno provincial, afirmando que “En estos cuatros años cada uno de los vecinos de Tolhuin nos abrió sus puertas y nos incentivó a seguir trabajando, soy un agradecido del cariño de todos, así como también de los trabajos en conjunto que pudimos hacer con el Gobierno de la provincia, con Walter y con Martín y quiero que ese siga siendo el camino.”

Harrington anunció el inicio de trabajos de Cordón Cuneta en el Barrio Nueve de Octubre y se comprometió a esforzarse por dotar de infraestructura al barrio Laderas del Kamuk: “En este barrio, además de las 61 familias que ya recibieron su lote con servicio, vamos a trabajar en avanzar hacia 120 lotes más para todos los vecinos que estén postulados en tierras de nuestra localidad.”

Asimismo, destacó el inicio de trabajos en las 23 hectáreas del Parque Industrial de Tolhuin, subrayando que “gracias a los fondos de la ampliación de la matriz productiva, comenzamos los trabajos en las hectáreas del Parque Industrial de Tolhuin. Vamos a ser muy selectivos con el compromiso que tenemos con las empresas para poder trabajar en nuestro Parque Industrial y sobre todo, con el compromiso de que si se crean una, cinco o cien fuentes de trabajo, que esas fuentes de trabajo sean para nuestros tolhuinenses.”

El Intendente Daniel Harrington hizo hincapié en la transparencia en la gestión, destacando la ordenada administración de las cuentas públicas, asegurando que “desde el año 2019, venimos trabajando para ordenar todas las cuentas públicas, y podemos dar fe y testimonio de que las cuentas del Municipio de Tolhuin están ordenadas, que no hubo, durante estos primeros cuatro años de gestión, ningún derroche, ningún compromiso que no se pueda asumir, ninguna obra que no se pueda pagar, y ese es el camino que vamos a seguir recorriendo”.

En línea con el futuro próximo, y de cara a los cuatro años por delante, llamó nuevamente a la unidad para seguir construyendo en comunidad:

“Quiero que sepan que no vamos a claudicar en el trabajo que venimos haciendo, vamos a tener que usar el ingenio y el esfuerzo, porque el mensaje del Presidente ha sido más que claro, pero ante este nuevo desafío, como lo hicimos en todas las situaciones difíciles que nos tocó afrontar, vamos a seguir poniendo lo mejor de nosotros para construir junto al Concejo Deliberante, junto al Gobernador y la Vicegobernadora y los Intendentes, para seguir trabajando por el pueblo de Tierra del Fuego”, prometió el intendente Harrington.

En ese sentido, el mandatario mediterráneo llamó a “defender nuestra soberanía, defender la memoria de cada uno de los que dio su vida por la causa Malvinas, defender aquello que tanto le ha costado a la provincia construir, que es poder generar trabajo, que es el organizador de cualquier familia, de cualquier sociedad, y hay que defenderlo, hay que trabajar para eso y hay que entender que en estos tiempos difíciles la unidad, el diálogo y el respeto es lo único que nos va a sacar adelante, siempre.”

Para finalizar, Harrington reflexionó con los presentes que “en estos 51 años de historia hemos tenido varios contextos adversos y en muchos casos la historia nos dice que fueron tiempos de división, y no es ese el camino que quiero recorrer. Entonces, vuelvo a decir, ante todos los presentes y ante toda la comunidad de Tolhuin, que el compromiso por seguir trabajando, no se ha reducido ni un centímetro. Voy a seguir trabajando junto a cada uno de los vecinos y vecinas que se quieran sumar. Pero lo tenemos que hacer con mucho respeto, con mucho diálogo, y concordancia, porque para eso nos eligieron, para eso estamos acá sentados, para tomar decisiones, y que esas decisiones siempre sean a favor del pueblo.”