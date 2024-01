Murcia: “El Puerto de Ushuaia Incrementa la visita de Buques y se posiciona como el Mejor de Sudamérica”

Así lo mencionó el Presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, quien destacó el crecimiento en materia de infraestructura que tuvo el muelle de Ushuaia en los últimos 2 años.

El titular de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, se refirió al crecimiento de la actividad portuaria en el muelle de la capital fueguina “donde se está cumpliendo lo que nos habían anunciado en la Feria Seatrade Cruise Global las empresas navieras, la llegada este año de buques de nueva generación, más grandes y con mayor cantidad de pasajeros”.

En el marco de una nueva distinción realizada este jueves al buque “Serenade of The Seas”, el cual arribó por primera vez al Puerto de Ushuaia, el funcionario aseveró que “el trabajo en el Puerto no cesa nunca y con la ampliación que realizamos del muelle tenemos la posibilidad de trabajar la carga, la pesca y el turismo al mismo tiempo”.

Asimismo, destacó el trabajo coordinado entre el sector público y privado donde “muchas veces se ha dicho que esa sinergia entre ambos sectores no funcionaba, y aquí hemos demostrado lo contrario. En la pandemia hicimos un trabajo muy importante entre el Gobierno de la Provincia y el sector privado con el protocolo del Puerto; el cual fue modelo para Sudamérica y donde tuvimos una temporada como ningún otro Puerto la tuvo. Esto sin dudas es sumamente importante”.

Paralelamente, Murcia recalcó que en el muelle no sólo se realizan tareas afines al movimiento de pasajeros; sino también se ejecuta la carga de combustible; el abastecimiento de barcos; el recambio de tripulación, “y muchas otras actividades que le dan al Puerto la posición que hoy tenemos a nivel mundial”.

En tal sentido, destacó la premiación realizada por el magazine online “CruceroAdicto”, quien catalogó al Puerto de la capital fueguina como el mejor de Sudamérica. El resultado surge de una votación realizada por viajeros a nivel internacional, que permite tener su opinión para decidir cuáles han sido sus mejores experiencias de vacaciones en crucero.

Finalmente, el Presidente del Puerto invitó a todos los países a sumarse a operar en el renovado muelle, destacando las tareas de abastecimiento de las Bases Antárticas y los programas de terceros países “donde hemos incorporado nuevos países y la idea es seguir sumando muchos más”.