El Evento IKIGAI realizará su Segunda Edición por el Día de Los Enamorados

El Gobierno de la Provincia llevará a cabo en conjunto con jóvenes de Río Grande el evento denominado “Ikigai vol. 2 Love Edition” en el Centro Socio Cultural “Walter Buscemi” (Francisco Minkyol 175, barrio CAP, Río Grande). La actividad será el viernes 9 de febrero de 15hs a 19hs.

Al respecto, la Secretaria de Políticas para las Juventudes, Ivana Olariaga, comentó que «estamos muy contentos y contentas de volver a encontrarnos con las juventudes de la provincia que disfrutan de todo lo relacionado con la cultura del ánime y del k-pop. Este evento no sólo será un espacio destinado para que puedan encontrarse y divertirse, sino que también brindaremos acompañamiento desde las diferentes áreas que conformamos el Gobierno de la Provincia, para garantizar la seguridad de cada una y uno de los jóvenes que asistan, como así también de las familias».

Por otra parte, la Directora Provincial de Enlace Político con Organizaciones Sociales, Silvia Figueroa, remarcó que “llegó a nosotros nuevamente junto a la joven vecina y referente de estos espacios, Victoria Oldenburg, una nueva y novedosa propuesta pensada para las y los jóvenes de Río Grande, quien tras haber realizado exitosamente la primera edición el pasado 21 de septiembre del 2023, el Estado decide una vez más apoyar esta nueva iniciativa junto a las áreas de Juventudes y Salud de la Provincia este evento”.

Asimismo, la funcionaria destacó que “esta nueva edición en particular no solo ocurre en el marco del Día de San Valentín, si no que también será la primera vez en realizarse en las inmediaciones de la Margen Sur de la Ciudad de Río Grande, por lo cual consideramos importante llegar con este nuevo desafío territorial a más jóvenes de los barrios lindantes”.

El evento contará además con un stand de salud donde se ofrecerá asesoramiento de salud reproductiva, entrega de métodos anticonceptivos y oferta de actividades para las y los jóvenes que asistan.

Acompañan la Secretaría de Representación Política del Gobierno con la Secretaría de Políticas para las Juventudes dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete y la Dirección de Abordaje Territorial dependiente del Ministerio de Salud.