Abregú: “Fue una Sesión atípica, nunca vimos algo así”

Río Grande. – El edil Walter Abregú resumió según su visión una jornada fuera de lo común. Al respecto refirió “fue una sesión atípica, uno que viene tal vez años anteriores acompañando a otras gestiones, sobre todo formando parte de un gabinete 8 años y después los 4 años anteriores que me tocó el honor de ser Concejal de la ciudad y nunca vimos algo así. La verdad que siempre era un día especial, un 15 de febrero tal cual marca nuestra carta orgánica, escuchar todo lo que se hizo desde el Ejecutivo Municipal, siempre acompañado por el Concejo Deliberante y esta vez no lo pudimos hacer. Sabemos que tuvimos desde temprano una jornada ardua, intensa, de una Sesión Especial que se desarrolló en nuestra Casa Legislativa y que fue enmascarado lamentablemente por un tema de gremios en el medio y con cuestiones de idas y vueltas. Muchas veces uno no está acostumbrado a esto, pero bueno, cuando dos lugares no quieren escuchar lamentablemente las cosas se complican”.

Luego agregó “los vecinos son los que apuestan, en este caso más del 50% de votos, como ellos siempre aluden, que tienen esta cantidad de votantes que los acompañó y bueno, se merecían un mensaje, tal vez un resumen de gestión de lo que hizo en los 4 años anteriores y obviamente de lo que se proyecta para lo que vendrá. Realmente es una pena sobre todo por los vecinos que son los que realmente depositan el voto, la confianza y más en estos tiempos en los cuales, por ahí la incertidumbre, el contexto nacional, en el que por ahí la gente esperaba un mensaje de esperanza de nuestro jefe comunal para que pueda llevar tranquilidad a los vecinos y vecinas de Río Grande”.

Finalmente concluyó “nosotros siempre queremos diálogo, escuchar a los vecinos, sabemos que los proyectos que ingresamos fueron vetados y después pudimos tocar alguno de los asuntos y dimos a conocer frente a los sectores gremiales esta mañana cuáles son las intenciones. Jamás queremos perjudicar a los vecinos de la ciudad, jamás queremos perjudicar a los trabajadores municipales, al contrario, estar cerca de ellos, acompañarlos, sobre todo en este proceso que estamos transcurriendo a nivel nacional y provincial, y bueno, esperábamos escuchar la palabra del Intendente para ver que perspectiva había de acá a lo que se viene”.