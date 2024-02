Ybars: “Estamos muy desilusionados que el Intendente haya tomado la decisión de retirarse y no brindar el Informe de Gestión”

Río Grande.- Luego de la apertura del período de sesiones ordinarias que se realizó en el salón del IPRA, el concejal Maximiliano Ybars señaló que “la verdad que es una pena profunda que en esta instancia institucional, el momento propicio para dejar el mensaje, no a nosotros como concejales, sino al pueblo de la ciudad de Río Grande, el Intendente haya tomado la decisión de retirarse y no brindar el informe de lo que fue su gestión el año pasado y pensar qué prevé para el año siguiente, la verdad que estamos muy desilusionados”.

Al respecto sostuvo que “evidentemente tenía cargada su agenda y primó las formas sobre la esencia, no entender que este es el momento donde tiene que brindarle un detalle de gestión a todos los vecinos hacia dónde vamos como ciudad, pero lamentablemente nos perdimos eso, por lo cual es una gran pena”.

Asimismo, el edil expuso que “no creo que lo que sucedió hoy genere una mayor tensión entre el Concejo y el Municipio, la verdad que el señor Intendente entiende que esta es la forma de relacionarse con el Concejo deliberante, sin poder hablar, sin poder construir consensos, la verdad que venimos de una Sesión Especial que se vio bastante alterada en la comodidad para sesionar”.

Por último recordó que “nosotros todos los proyectos que hemos presentado lo hicimos de cara al pueblo, planteando todas las diferencias que tenemos en lo que tiene que ver particularmente con lo que presentamos nosotros con el aumento desmesurado de impuestos que hoy la situación de los vecinos no da para pedirle este esfuerzo para aumentar las plantas políticas y es algo en que no podemos mirar para otro lado, puede gustar o no gustar, pero nosotros tenemos la obligación de legislar para los vecinos”.