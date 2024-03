Día de la Prevención de la Endometriosis en Tierra del Fuego

Hoy se conmemora el día provincial de la endometriosis, establecido mediante la Ley provincial Nº 1327. El legislador del bloque del MPF, Pablo Villegas indicó que las políticas públicas deben generar el bienestar de la población y en ese sentido recordó la norma sancionada en 2020. Alertó sobre la falta de acción de la cartera sanitaria provincial para dar respuesta a la población que padece la enfermedad.

Desde el bloque del Parlamentario, realizan diferentes acciones tendientes a difundir y concientizar a la ciudadanía acerca de la enfermedad «que afecta la calidad de vida de muchas mujeres. Nosotros hemos trabajado para generar políticas públicas tendientes a la concientización», comentó ante Prensa Legislativa.

También sostuvo que la norma sancionada, indica la implementación de acciones por parte del Ministerio de Salud. «Hoy aprovecharemos para desplegar dentro del ámbito legislativo e institucional tareas de visibilización en determinados puntos de la ciudad», precisó.

Insistió en la necesidad de «poner en relieve que existe una patología que atenta contra la calidad de vida de muchas mujeres en la Tierra del Fuego. Se cuenta con la predisposición y formación de profesionales especializados que se desempeñan en el hospital regional Ushuaia», señaló.

No obstante, cuestionó la falta de políticas públicas que indiquen que «frente a determinadas sintomatología se puede recurrir a los centros médicos con el objetivo de contar con la asistencia específica».

La norma sancionada el 25 de septiembre de 2020, establece en su artículo 1º que la campaña de información que se desarrollará durante marzo de cada año, será de concientización, difusión, capacitación, detección precoz y tratamiento sobre la enfermedad denominada Endometriosis.

Asimismo indica que la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) contemplará, para sus afiliadas, la cobertura de las prestaciones y medicamentos que la evidencia médica determine, adecuados para la patología a que se refiere la Ley, mediante las vías que correspondan.

«La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha declarado a ‘marzo, como el mes de la Endometriosis y específicamente al 14 como Día Mundial de la Endometriosis. Se trata de una enfermedad enigmática, con causa aún no bien explicadas. Es una patología crónica, inflamatoria, dolorosa, con síntomas y complicaciones variables, y como se ha anticipado de origen aún no suficientemente determinados», señalaba el Legislador en los fundamentos del asunto Nº 350/20 que dio lugar a la sanción de la normativa. Agregó además que «en la Argentina no hay datos oficiales, pero se estima que alrededor de un millón de mujeres padecen endometriosis (Sociedad Argentina de Endometriosis). Todo lo dicho nos lleva a la necesidad de promover el conocimiento de la enfermedad, generando conciencia sanitaria, y acercar al paciente a su abordaje seguro y profesional», sostiene Villegas.