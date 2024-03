Melella: “Esta nueva Herramienta de Financiamiento de la OSEF no implica suba de impuestos, ni mayor aporte de los trabajadores, trabajadoras o jubilados”

El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, destacó la aprobación por mayoría en la Legislatura del proyecto de ley para dar nuevo destino a los recursos de un fondo creado por ley en 2016, los que ahora podrán utilizarse para garantizar y fortalecer las prestaciones de la Obra Social del Estado Fueguino durante seis meses, con la posibilidad de extender esa asistencia otros seis meses con la aprobación legislativa.

En ese sentido, el mandatario sostuvo que “debemos entender que producto de la terrible inflación de los últimos tiempos que afectó sobre todo a medicamentos y las prestaciones de la obra social hay una gran diferencia entre lo que ingresa y lo que sale. La realidad es que los recursos no alcanzan. Vemos incluso otras provincias con los sistemas públicos de salud colapsados y en una situación muy compleja”.

“Quiero destacar el trabajo de los Legisladores y Legisladoras para aprobar este proyecto que no significa ningún incremento de impuestos ni se quitan recursos a la Caja de Previsión Social. Eran dos puntos que preocupaban tanto a los jubilados como al sector privado, pero quedó claro que esto no va a ocurrir. Ya he dicho que el sector privado no tiene que financiar ni la caja ni la obra social del sector público”, recalcó.

Asimismo, Melella subrayó que “tampoco es momento de discutir un aumento de los aportes de los trabajadores y trabajadoras. En este contexto eso no se puede plantear y hay que buscar herramientas alternativas como la que se aprobó para que OSEF siga brindando el mejor servicio a sus afiliados”.

“El Gobierno Nacional está desfinanciando salvajemente a las provincias y debemos hacer un gran esfuerzo para mantener los servicios del Estado. Nosotros lo estamos haciendo, seguimos adelante y no paramos, continuamos con obras como la del Hospital de Ushuaia o el Centro de Rehabilitación. Se avanza también en Río Grande y Tolhuin. Seguiremos en ese camino para que la terrible crisis que vive el país afecte lo menos posible a los fueguinos y fueguinas”, finalizó.