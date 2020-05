Chapperón: “Cuatro días sin casos es esperanzador pero esta pandemia no ha terminado”

La ministra de Gobierno Justicia y Derechos Humanos Adriana Chapperón, se refirió a la situación epidemiológica de la Provincia, donde en los últimos días no se han detectado casos positivos de COVID-19. En ese sentido la funcionaria afirmó que “nos alegra muchísimo primero achatar la curva, que nos parece de un tenor muy importante para todo lo que tuvo que afrontar la ciudad de Ushuaia desde los primeros días de marzo, cuatro días sin casos obviamente que nos tiene a todos muy esperanzados”.

Por otro lado, Chapperón hizo hincapié en que la situación no ha terminado y que se trata de un “impasse o una pausa”, en ese sentido recalcó que “no hemos vencido esta pandemia, simplemente nos ha dado un impasse. Este impasse nos sirve para reforzar la preparación, con cosas que seguramente van a quedar una vez que no tengamos circulación del virus”.

“Estamos haciendo una tarea de mucha concientización, pero además la gente de epidemiología, ante un caso, realiza una tarea de rastrillaje magnífica y tenemos que muchas veces separar a muchísima gente lo que impide que siga la transmisibilidad del virus. Encontramos un caso en las fuerzas y aislamos a 60 policías. Cuando aparecieron los otros casos, ya estaban aislados todos” explicó.

En relación a los controles de seguridad, Chapperón aclaró que no existe una merma sino que hay más gente autorizada para salir a trabajar, con lo que ha aumentado la circulación. Al respecto dijo “en la medida que vamos administrando esta cuarentena de una forma distinta y liberando actividades, la policía no puede parar a todo el mundo porque se generarían colas interminables. Estamos intentando de que sea de la mejor manera posible, obviamente la idea no es molestar al vecino, la idea es que sepamos que tenemos que salir lo mínimo indispensable”.

Haciendo referencia a la situación que viven los comercios de la provincia, la Ministra expresó que “nadie quiere que la economía este parada, tampoco el Gobierno, evidentemente la situación está muy crítica, pero tenemos que tener la conciencia de reconocer lo que hemos logrado en tema sanitario y no perderlo, porque de perderlo, vamos todo para atrás”.

A su vez Chapperón mencionó que el caso de los comercios no es el único en el que trabaja el Gobierno Provincial, y dijo “todas las personas que no han podido acceder a sus trabajos también tienen inconvenientes, estamos tratando desde la administración trabajar con todos”.

“Con las cámaras de comercio de las ciudades de la provincia, venimos trabajando muy bien, de a poco empezamos con el servicio puerta a puerta, empezamos muy bien, nos pidieron más horas y las concedimos, en Río Grande lo concedimos para todos los días, lo que todavía no pasó en Ushuaia. El próximo paso es la apertura en los comercios todos los días. De a poco nos vamos acercando a lo que todos queremos tener, que es volver a lo que tuvimos siempre” concluyó.