«El blue es un mercado delictivo», afirmó Pesce

El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, afirmó hoy que «el blue es un mercado delictivo», y señaló que quien opera en él «puede estar comprando o vendiendo dólares a alguien que cometió un delito».

En declaraciones a radio 10, el titular del BCRA se refirió a las medidas anunciadas ayer por la autoridad monetaria referidas a la comercialización de divisas, entre ellas la percepción del 35% a cuenta del pago de Ganancias y Bienes Personales a la compra de dólar ahorro.

Consultado sobre la cotización que podría alcanzar el dólar blue a partir de la implementación de estas medidas, Pesce afirmó que «el blue es un mercado delictivo». y lo asemejó con la venta de autos en un desarmadero. «Es la misma situación», señaló.

En ese sentido, indicó que el que opera en el mercado blue «le puede estar comprando o vendiendo dolares a alguien que cometió un delito».

Sobre las medidas, Pesce afirmó que «van en el sentido de transparentar los mercados», y dijo que «estamos teniendo compras muy fuertes de dolar ahorro».

No obstante, aclaró que «tenemos la percepción de que todo el mundo compra dólares y no es así, no llegan a los seis millones».

«La mayoría de los argentinos no compra dólares», enfatizó el titular del Banco Central.

