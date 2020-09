Ferreyra: «Invirtieron más en Trolls que en Médicos Enfermeros»

El Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra se refirió a la situación epidemiológica que vive la ciudad y le pidió al gobernador “que se deje ayudar. La ciudad necesita que hagan una revisión de la gestión de la crisis, porque hay una sensación de falta de dirección y de improvisación permanente que genera más angustia en la gente de la que ya tiene”.

Ferreyra remarcó que “nos pidieron a todas las fuerzas políticas que acompañemos votando la ley PROGRESO porque con eso iban a poder tener herramientas para la crisis económicas. Los acompañamos todos los sectores y no se si por incapacidad de gestión o falta de interés, pero la ayuda no llega. Necesitamos que la plata la pongan en los comerciantes, en las ferreterías, en los talleres, en las peluquerías, en el turismo, en la obra pública. Acompañamos una ley que iba a dar soluciones y no sabemos dónde está la plata”.

Asimismo, planteó que “pareciera que están más preocupados por las redes sociales que por la salud de los fueguinos. Uno no deja de ver incoherencias que hay que decirlas, se vendieron como los que mejor gestionaron la crisis y mientras tanto abrieron el Cerro Castor, habilitaron los vuelos sin los controles adecuados, premiaron a los locales que no hacían bien las cosas. Cuando alertamos sobre lo que pasaba en la Cabaña Beer Point, salieron a defender y a negar la situación”.

“Trabajar en conjunto no es enterarnos por los medios lo que deciden dos o tres, sino ser parte de las decisiones. Si Melella hubiera ampliado cuando se lo pedimos, no se hubieran dado situaciones como las que vivimos ahora, en las que la Cámara de Comercio, los sindicatos y las intendencias se enteran por las redes sobre decisiones que las impactan de forma directa. Gestionar una crisis es lograr consensos” explicó Ferreyra.

Por otro lado, planteó que “desde el primer día hemos sido coherentes entre lo que planteamos y lo que hicimos. Dijimos que íbamos a ayudar con el Polo Hospitalario y ahí está listo para cuando lo necesiten. Dijimos que íbamos a hacer desinfección y lo hicimos. Dijimos que íbamos a acompañar a los comercios y a las organizaciones sociales y ahí estuvimos. No se puede andar con un doble discurso permanente en una crisis tan grave como la actual. La Ministra Castillo el 27 de marzo dijo que iba a acondicionar el Casino para hacer un centro de salud y no lo hizo. El 29 de marzo dijeron que empezaban las obras y estamos empezando octubre y el personal sanitario sigue trabajando en la calle. Estas son las cosas que no se entienden”.

Por último reiteró el pedido de que “se dejen ayudar, porque después los muertos son nuestros vecinos y vecinas. No se gobierna desde las redes con trolls, sino tomando decisiones y explicándoles a la gente de frente. Creo que invirtieron más en trolls y en noticias falsas que en médicos, enfermeros o sumar camas al sistema de salud. Gobernar no es construir un enemigo para poder victimizarse y echarle la culpa de todo. Gobernar es asumir la responsabilidad de tomar las decisiones que hay que tomar, lograr consenso y después implementarlas”.

