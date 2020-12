Melella solicitó poner Fin a la Anacrónica Situación Colonial de Malvinas

La solicitud fue a través de una carta a la ONU; a sus 193 Estados miembros y al Vaticano al cumplirse 55 años de la Resolución 2065 (XX) de la Organización de las Naciones Unidas.

El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, le envió una misiva al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la que también recibirán los representantes de los 193 Estados miembros de la ONU y el Vaticano, con motivo de cumplirse este miércoles 16 de diciembre el quincuagésimo quinto aniversario de la adopción de la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la primera referida a la Cuestión de las Islas Malvinas.

En la extensa carta, el Gobernador Melella dedicó un párrafo con el fin de extenderle una formal invitación al Secretario General de las Naciones Unidas y por su intermedio a todos los Estados miembros de dicha organización, para que visiten nuestra provincia, a la cual pertenecen las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y sus espacios marítimos e insulares correspondientes, para que “sean testigos de primera mano de las implicancias que la disputa de soberanía y la consecuente imposibilidad del ejercicio de la soberanía sobre una parte integral de nuestro territorio, implican para el pueblo argentino en general, y los fueguinos en particular”.

El Gobernador fueguino detalla en su escrito que “la Resolución 2065 (XX) reconoce formal y expresamente la existencia de la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, indicando que la forma de solucionar la disputa es por medios pacíficos, que las dos partes prosigan las negociaciones con ese fin. Y con posterioridad a esta, más de cuarenta resoluciones de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización confirmaron sus preceptos”.

“Esta resolución encuadra la disputa en una situación colonial, la cual debe ser resuelta teniendo en consideración lo expresado en la Resolución 1514 (XV) del 14 de diciembre de 1960, la que establece el objetivo de eliminar toda forma de colonialismo”.

“La Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU fue un hito trascendental que logró finalmente revertir la intransigencia británica a emprender un diálogo sustancial, y de buena fe, con miras a la solución de la disputa de soberanía que la Argentina reclama desde que, el 3 de enero de 1833, nuestras islas fueran ocupadas por la fuerza y expulsadas las autoridades y la población argentina que allí residía”.

El Gobernador Melella expresa además que “el Reino Unido, no obstante haber reconocido y comenzado a cumplir con su obligación de negociar la solución de la controversia y poner fin a la especial y particular situación colonial de las Islas Malvinas, en las últimas décadas se ha negado sistemáticamente a reanudar ese proceso negociador, ignorando los llamamientos de la comunidad internacional e inobservando las obligaciones emanadas del derecho internacional”, detallando a su vez que “en tanto que perdura la ocupación ilegal en parte de nuestro país y de nuestra provincia, el Reino Unido continúa llevando a cabo medidas unilaterales que involucran la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables de la zona en disputa”.

“Esta situación se da en abierta violación de lo dispuesto por la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que requiere que ambas partes se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación de las Islas mientras se encuentre pendiente de solución la controversia de soberanía entre los dos países. A esto se suma su continuada presencia militar en el Atlántico Sur”.

De igual modo fue enfático en dejar sentado que “para el pueblo argentino en general y, para el pueblo fueguino en particular, no existe otro camino que el de la diplomacia y la paz. Esto se evidencia en la permanente y reiterada disposición argentina a reanudar, con espíritu constructivo, el proceso negociador bilateral con el Reino Unido. Así lo reclama la comunidad internacional, con el firme objetivo de hallar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”.

Finalmente, el Mandatario Provincial hizo especial hincapié en que “a 55 años de la adopción de la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, resulta fundamental poner fin a esta anacrónica situación colonial en territorio argentino y dar por concluida la disputa de soberanía”.

