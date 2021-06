Se conformó la Mesa Interministerial para la implementación de La Ley de Educación Ambiental Integral

A partir de la promulgación de la ley nacional, y en el marco del mes del Medio Ambiente, el Gobierno de la Provincia, presentará próximamente ante la Legislatura, el Proyecto de Ley. El objetivo es proporcionar material e intervenir en todos los niveles educativos, sobre la necesidad de generar una ciudadanía ambiental en el territorio de la provincia.

La Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Analía Cubino junto a su par del Ministerio de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, firmaron una resolución conjunta para conformar una mesa interministerial de articulación para la implementación de la Educación Ambiental en la Provincia.

Dicha ley nacional establece la Educación Ambiental Integral como el “proceso educativo permanente con objetivos temáticos, específicos y transversales, cuyo propósito es la formación de una conciencia ambiental”.

La firma de la resolución tiene como objetivo generar las herramientas necesarias para que la ley tenga plena vigencia en la provincia, proporcionando material e interviniendo en todos los niveles educativos, sobre la necesidad de generar una ciudadanía ambiental en el territorio de la provincia.

Al respecto, la Ministra Analía Cubino destacó que “esta resolución significa un hecho muy importante para la provincia, porque estamos cumpliendo con algo que es mandato de la Ley de Educación Ambiental Integral y que implica la posibilidad de crear una mesa donde ambos ministerios, desde ese lugar de articulación, podamos pensar y sostener políticas que, en perspectiva, construyan la posibilidad de generar conciencia sobre la importancia de la cuestión ambiental y sobre lo importante de construir ciudadanía sobre este tema. ”

De igual modo aseguró que “se trata de un trabajo profundo el que debemos llevar adelante, generando herramientas curriculares, programas y acciones que construyen una perspectiva en clave de ciudadanía ambiental”.

“Estamos muy contentos de retomar el trabajo que venimos realizando, pero ya en el marco formal de una mesa donde podamos definir planes, programas y acciones que llevaremos adelante de ahora en más” expresó la Ministra.

Finalmente, Cubino adelantó que “prontamente estaremos junto con el Ministerio de Producción y Ambiente, presentando el proyecto de Ley a nuestra Legislatura, así que también celebramos que a nivel nacional se haya concretado ese anhelo histórico de poder tener una Ley de Educación Ambiental Integral”.

Por su parte, la Ministro de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, aseguró que “para la provincia esto es un gran desafío, no obstante no estaríamos acá firmando esta resolución si no fuera por la decisión política del Gobernador, quien desde el principio de la gestión puso de manifiesto su interés de poner en agenda, el cuidado del ambiente y en el plan de ampliación de la matriz productiva, poder crecer teniendo una mirada de responsabilidad con los recursos naturales que nos rodean”.

Asimismo, la funcionaria destacó que “como autoridad ambiental provincial, a través de las acciones de la Secretaría de Ambiente, esto representa también un gran desafío, porque indudablemente desde el Ministerio hemos decidido generar un espacio efectivo para el anclaje de este proceso que es la Dirección de Educación Ambiental, como ámbito para empezar a canalizar estos esfuerzos, articulando con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología las políticas educativas que se vayan a implementar en el sistema formal”.

“Tiene aparte el gran desafío de trabajar sobre el ejercicio de responsabilidad ambiental, de la ciudadanía para los actores del presente, porque si bien es cierto que los niños y los jóvenes son aquellos en quienes depositamos muchísimas esperanzas para el futuro, claramente quienes decidimos hoy sobre el futuro de ellos, somos los adultos y tenemos una gran deuda en materia de responsabilidad que debemos recomponer” concluyó.