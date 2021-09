Vuoto y Ferraresi entregaron Viviendas y Créditos para la construcción a 50 familias de Ushuaia

El Intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, encabezó en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura junto al ministro de Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi y al secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti, el acto de entrega a vecinos de la ciudad de 25 viviendas del PROCREAR y 25 créditos de la operatoria Casa Propia para construcción de viviendas. “Esto no tiene que ver con magia. Esto es posible porque hay un Estado municipal que trabaja y un Gobierno nacional con mirada federal que acompaña”, aseveró el intendente.

Junto a ellos estuvieron la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial del Municipio, Lorena Henriques Sanches; la subsecretaria de Desarrollo Territorial, Irupé Petrina; y la subsecretaria de Vivienda, Yanira Martínez. También la diputada nacional Carolina Yutrovic; la legisladora Victoria Vuoto; las concejalas Laura Avila y Mariana Oviedo y los concejales Juan Carlos Pino y Gabriel de la Vega; el gerente de la sucursal Ushuaia del Banco Hipotecario, Leandro Antoniol; y el titular de la Delegación Ushuaia de ANSES, César Colantonio.

Durante el acto Vuoto valoró que “si hoy podemos estar entregando viviendas y créditos para construir sueños se debe claramente a que hay un Estado nacional que está pensando en cada uno de los ushuaienses”.

En esa línea, valoró la gestión del ministro Ferraresi al frente de la cartera de Desarrollo Territorial, que permitió “retomar con fuerza” las políticas de viviendas abandonadas durante el gobierno de Mauricio Macri, al punto que “vamos a llegar a diciembre con más de 400 viviendas y créditos entregados” en la ciudad.

Además, anunció que “están viniendo 300 nuevas viviendas en el marco del PROCREAR, obra que va a empezar en octubre, y la segunda etapa de la urbanización General San Martín que vamos a estar anunciando”. Y agregó que “esto habla de un Gobierno y un Presidente con mirada federal que nos observa permanentemente, y de un Estado municipal que decidió hacerse cargo de la cuestión habitacional”.

El Intendente enfatizó que “con las 400 viviendas que vamos a entregar, más las 300 viviendas que vamos a construir, más los mil créditos que vamos a dar, la Municipalidad va a construir más de 2 mil viviendas cambiándole la vida a otras tantas familias”.

“Esto no tiene que ver con magia, no se hace de la noche a la mañana, los recursos no aparecen solos y las casas no se construyen de un día para el otro. Esto tiene que ver con un Estado municipal que trabaja, con un Concejo Deliberante que acompaña, de un colectivo que viene trabajando, y sobre todas las cosas con las decisiones de un Gobierno federal que vio que en 4 años no se construyó una sola vivienda en Ushuaia y hoy estamos pensando en por lo menos 2 mil”, concluyó Vuoto.

A su turno, el ministro Ferraresi , quien participó vía remota, dijo que “sabía que se iban a poner a trabajar codo a codo con las cuestiones de la gente porque lo hacen con cariño y con convicción”, y destacó que la gestión del intendente Vuoto “nos permite articular entre la gente y la mirada federal de nuestro Gobierno, para dar herramientas que generen un arraigo importante en ese lugar de la Patria”.

Dirigiéndose a Vuoto indicó que “Sabemos que sos un intendente comprometido, un compañero con una gestión impecable, y cuando le brindamos herramientas y recursos a tu Municipio sabemos que llegan de la mejor forma para transformar, para generar ese círculo virtuoso del trabajo local que cumple sueños, crea trabajo y da previsibilidad”.

Luego recordó que “venimos de años de abandono, de olvido sobre esta cuestión de generar cuestiones de arraigo al tener el hábitat. Esos paradigmas cambiaron, los nuevos vienen para quedarse a partir de una política pública que proponemos y se ejecuta y vuelve definitiva cuando la gente la abraza”. Y agregó que “así se vuelve un derecho, ese es el desafío de este Gobierno que propone herramientas y el de una sociedad abraza una política pública para que se quede”.

Finalmente, el funcionario nacional pidió que “disfruten con los vecinos de un sueño que empieza a concretarse”.