Harrington habló sobre la Situación Sanitaria en Tolhuin y se manifestó sobre las protestas en la ciudad

En una nota brindada a Radio Nacional Ushuaia, el Intendente Daniel Harrington expuso las complejidades por las que atraviesa Tolhuin en materia sanitaria y el trabajo que se viene realizando desde el Municipio frente a esta situación.

El mandatario local explicó que, luego de haberse anoticiado con el fallecimiento de Ana, la niña de cuatro años oriunda de Tolhuin, a primera hora el Municipio se puso a disposición de la familia. Seguido de eso, las autoridades municipales comenzaron a entablar distintas comunicaciones con actores del gobierno provincial para comenzar a darle solución a la situación que desencadenó las protestas en la ciudad.

«Resolver los temas de la comunidad de Tolhuin no pasa por la renuncia o no de la dirigencia del Centro Asistencial. La ciudad en materia de salud viene un tanto postergada, desde hace mucho tiempo principalmente por dos realidades. Primero porque se pensó el CAT para brindar una solución a requerimientos primarios de la comunidad; y segundo debido a que se armó todo un dispositivo de emergencias exclusivamente para atender accidentes», relató Daniel Harrington.

Harrington relató las acciones que se fueron realizando desde el Municipio. En esa línea, explicó: “Si bien en materia de Salud el Municipio no es quien se encarga directamente. Ahora bien, nosotros fuimos incorporando algunos profesionales de la salud en el ámbito municipal para ir brindando respuestas respecto a la demanda de la comunidad, como psicólogos y psicopedagogos”.

“Contratamos también a una médica que vive en la localidad y que realiza las revisiones para el carnet de conducir, que generaba gran demanda en el CAT”, puntualizó Harrington y agregó que “tratamos de atender a esas cuestiones sumado a la colaboración que hacemos al sistema de Salud, como el acompañamiento a las derivaciones y traslados por turnos generalmente vinculados a la temática de la discapacidad o estudios necesarios en nuestras vecinas a través de la Dirección de Género”.

“Nuestra mirada sobre el tema es que necesitamos una inversión como la del Hospital Modular e inversiones privadas como la que se está llevando adelante. Entendiendo que el sistema de Salud es uno solo, sea público o privado. Una de las primeras gestiones que hicimos fue recuperar terreno fiscal en el centro de la ciudad con todos los servicios y convocamos a una empresa privada del sector de la Salud”, explicó el Intendente y detalló: “entendemos que de esta manera podremos descomprimir la demanda del CAT y la incorporación de nuevos profesionales”.

En relación a los reclamos que se encuentran realizando los y las vecinas de Tolhuin, analizó que «hay cuestiones de la atención primaria sobre las cuales los padres están teniendo, según mi parecer, un justo reclamo porque quizás lo que no se ve es lo que sucede después de esa atención primaria, que es la derivación o la interconsulta, que quienes no poseen movilidad propia, deben acudir al sistema de transporte privado, esto sumado al malestar de posiblemente no conocer al profesional que les va a atender la consulta”.

Harrington detalló que, más allá de establecer o no una comunicación oficial sobre el tema, en su rol de Intendente mantiene sendas reuniones con distintos funcionarios ante esta situación: “Hay respuestas que se fueron dando, la falta de médicos ha hecho que el problema de atención se fuera complejizando. Si bien hay un camino de mejora en la estructura sanitaria de Tolhuin, evidentemente no alcanza porque no tendríamos este nivel de protesta. Es una cuestión que tenemos que abordar entre todos”.

El Intendente añadió que: “No emitir una gacetilla sobre lo que sucedió, lo pone a uno como que no está. En realidad, hay una serie de reuniones y de charlas que se mantuvieron para que esto no tuviera una escalada mayor y de poder solucionar las cuestiones de fondo”.

Acerca de la escasez de profesionales de la salud, Harrington expresó que esa situación sucede “en toda la provincia” ya que “es uno de los principales problemas que tenemos, la falta de profesionales que quieran venir a trabajar a Tierra del Fuego, existen distintos motivos, ya sea por una cuestión económica, o por la distancia. Se encuentra actualmente abierta una convocatoria nacional para contratar distintas especialidades médicas. Debemos hallar en conjunto soluciones para lograr que los profesionales decidan trabajar en la provincia y en Tolhuin en particular”.