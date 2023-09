Tierra del Fuego en la Fiesta Nacional del Teatro

Con doble sede, la 37° edición del mayor encuentro de las artes escénicas de nuestro país comenzó este miércoles 13, se extenderá hasta el 20 de septiembre y será un gran homenaje a los 40 años de democracia.

Serán ocho días a puro teatro, con 100 funciones , talleres, charlas y presentaciones de libros sobre las artes escénicas.

El acto inaugural se realizó ayer, miércoles 13 a las 19.30. Desde la Plaza 25 de mayo de la capital de Catamarca partieron dos caravanas de artistas, cuerpos estables y grupos invitados de teatro para empezar la Fiesta. Una representó al drama y la otra a la comedia, las dos caras del teatro. Con intervenciones en las calles y en la explanada llegaron al Cine Teatro Catamarca. Cabe señalar la presencia del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer en el acto inaugural.

Tierra del Fuego estará presente en este gran acontecimiento con el espectáculo de Danza Teatro «El amor ha muerto» de Proyecto Rubik, interpretada por Santiago Campos, Camila Pereyra y la asistencia técnica de Mauricio Jesús Flores.

Los fueguinos brindarán dos funciones en cada sede de la Fiesta, este jueves 14 a las 21:00 y 23:00 en la sala Kanoa de Papel en la Rioja y el martes 19 a las 17:00 y 19:00 en la sala Urbano Girardi de Catamarca.

Vale señalar que el equipo concertado de la obra «El amor ha muerto» fue seleccionado en la Fiesta Provincial del Teatro de TDF 2023 entre nueve espectáculos presentados en esa oportunidad, destacando el jurado de selección:

· La Puesta en valor del universo poético de la obra.

· La construcción dramatúrgica de la obra y su performatividad.

· El Vínculo de las propuestas escénicas con el territorio.

· La Transversalidad en las temáticas desde una perspectiva de derechos adquiridos.

· El acontecimiento escénico como experiencia espectatorial.

Santiago Campos y Camila Pereyra son los creadores de «El amor ha muerto», un espectáculo de búsqueda e investigación sobre uno de los interrogantes más importantes en la vida de los humanos ¿qué es el amor? Y el amor ¿es todo? No hay respuesta mágica y tal vez a la respuesta que llegaron los autores no nos guste nada, más allá de la belleza visual y poética del relato.

Sobre la experiencia de participar en la Fiesta Nacional del Teatro Santiago Campos expresó que: «principalmente sentimos alegría, tenemos grandes preguntas que nos alimentan o nos alimentaron a volver a vivir este ‘amor ha muerto’ nuevamente, y que viene con una idea un poquito más fuerte sobre lo que queremos que suceda».

Para aclarar cómo se fue dando el proceso de ajustes en la obra explica que: «hablamos de las devoluciones (instancias de desmontajes en la fiesta provincial) gracias a las devoluciones que nos dio José Luis Valenzuela, a nosotros esas devoluciones nos interpelaron bastante, fueron como muy lindas, muy lindas en el sentido de que, sin meterse demasiado en la obra, a nosotros nos interpeló un montón».

Preguntándose sobre su propio relato y sin cesar en las búsquedas Santiago y Camila llegan al nacional sorprendidos de la producción del Instituto Nacional del Teatro y del cuidado que le han brindado a todo el equipo: «creo que como dice la palabra fiesta es una gran fiesta por la organización que vimos que se está realizando. Mucha gente metida, mucha gente predispuesta a que suceda, y que suceda muy bien, que suceda muy ordenadamente».

Camila Pereyra, interprete y co creadora de «El amor ha muerto» destaca que: «la verdad es que pensaba que es re loco que estamos envueltos en danza todo el tiempo, en el movimiento, en lo que estamos haciendo, y suele ser un sector bastante olvidado, como que no se mueve mucho, me parece muy linda esta oportunidad para que se mueva, como la movida que se está haciendo acá para el arte y para los artistas, como al servicio de los artistas. Me parece que está bueno para aprovecharlo, para festejarlo y para visibilizarlo, sobre todo».

Hoy debuta en la Fiesta Nacional del Teatro «El amor ha muerto» representando a las artes escénicas de Tierra del fuego, con un equipo concertado del Proyecto Rubik , felices hoy salen a escena Santiago Campos, Camila Pereyra y cuentan con la asistencia técnica de Mauricio Jesús Flores.

FUENTE: Proyecto Rubik/Ministerio de Cultura de la Nación.