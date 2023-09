Jubilados y jubiladas destacaron el festejo organizado por el Municipio de Río Grande

La velada tuvo lugar en el Club “San Martín” donde compartieron y disfrutaron de una cena, shows musicales, baile y sorteos en el marco del Día del Jubilado. De esta manera, el Municipio continúa reafirmando su compromiso de acompañar a las y los adultos mayores.

En el marco del Día del Jubilado y Jubilada, el Municipio llevó adelante una emotiva velada, donde las y los adultos mayores de las tres ciudades de la provincia pudieron celebrar su día con mucha alegría, con shows en vivo de la mano del Ballet Atahualpa, la Banda de Música Municipal y un Tributo a Sandro.

Al respecto, Ana, vecina de nuestra ciudad, destacó la celebración del festejo, señalando que “estamos disfrutando muchísimo y como no es la primera vez que vengo, puedo decir que no nos faltó nada. La atención muy buena y la comida también. La verdad que una maravilla todo y saber la importancia que le están dando a los jubilados me pone muy contenta”.

Por su parte, Franco, quien también estaba celebrando su aniversario de matrimonio, indicó que “estamos celebrando juntos en el agasajo que nos hace el intendente Martín Perez y la verdad es que estamos muy agradecidos”, además añadió que “hoy con 69 años de casados seguimos eligiendo a Río Grande como nuestro hogar”.

Asimismo, Marta comentó que “es maravilloso todo lo que se hace para agasajar a los adultos mayores. No es la primera vez que venimos, nos invitan todos los años desde que nos jubilamos, así que estamos muy agradecidos por el espacio y el poder decir que Río Grande es nuestra casa”.

Cabe destacar que en la velada estuvieron presentes vecinos y vecinas de Ushuaia y Tolhuin. María, vecina de la capital fueguina, celebró la oportunidad de poder compartir con personas de toda la provincia: “es hermoso esto, el poder sentirse acompañada entre todas estas personas, donde uno puede ver cómo todos se quieren, me parece hermoso”.

Para finalizar, Norma, vecina de Ushuaia, señaló que “estoy muy feliz de estar acá. Ya hace varios años que vengo y me encanta esta fiesta tan hermosa que lleva adelante el Intendente de Río Grande junto a todo el Municipio. Me voy encantada”.