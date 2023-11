Mónica Acosta y Laura Colazo apoyan el Trabajo Cooperativista

“Sin la intervención del Estado, todas las licitaciones tienen nombre y apellido. Cada puesto de trabajo es una trinchera a defender en la etapa que se viene”, apuntó la legisladora Mónica Acosta (FORJA), ante cooperativistas de Río Grande y de Ushuaia. Analizaron el proyecto de Ley que busca crear el régimen de promoción al trabajo cooperativo con el objetivo de fomentar la contratación de las organizaciones para la concreción de obras públicas en el ámbito de la administración central y entes descentralizados. Cabe señalar que la legisladora María Laura Colazo (PV), comprometió retomar el análisis de la iniciativa en la próxima gestión legislativa.

“El Estado debe administrar las reglas que delimiten el campo del accionar cooperativista”, dijo Acosta. Elegir ser cooperativista no es un camino fácil, opinó. “Si no salimos del compartimento estanco, no podremos avanzar”, planteó la referente del Parlamento.

Acosta agradeció a las y los “compañeros” que asistieron, no obstante solicitó que se modifique la norma, entre todos, con el objetivo de contener e incluir a la mayor parte de sectores productivos; “le pido, que también incluya a sectores de la salud”, abogó la parlamentaria de FORJA.

En tanto llamó a “precisar cuál es la línea que se debe llevar adelante desde el Estado. Armar un plan de contingencia sobre todo ante el escenario que se avecina”.

Agregó que “el proyecto es bueno, hay algunas cuestiones, que no deben colisionar con Leyes nacionales. Se debe armar y destacar con las particularidades de cada ciudad”.

Por su parte la legisladora María Laura Colazo, afirmó que se debe generar entre todos, “los lineamientos, para que el trabajo cooperativista se concrete. Dentro de pocos días se cambia la conformación Legislativa y me comprometo a seguir impulsando la iniciativa”, aseveró la Parlamentaria.

Castillo: “Es un proyecto que hay que reformular”

“Muchas de las cosas que allí se plantean ya se están haciendo. Se trata de un proyecto que hay que reformular. Debemos plantear el tema en el marco de una Ley, más allá de la gestión que esté”, afirmó la funcionaria de Obras fueguina.

Contó que actualmente, “una cooperativa puede ser proveedora del Estado, hecho que antes no sucedía. Buscaremos que el proceso sea continuo. Hay muchos pasos que se han dado para promover el trabajo de cooperativas”, enunció.

Indicó que es necesario plantear una norma que permita acompañar el crecimiento del sector. Aseguró que no son los mismos requisitos que poseen la puesta en marcha de obras públicas. Lo importante –dijo- es que se pueda establecer una norma racional, que sea aplicable en Tierra del Fuego.

Cooperativistas

Cabe destacar que estuvieron presente, integrantes de las Cooperativas: 18 de diciembre; 1 de junio; Progreso y Manos a la obra. Entre los planteaos expresados por los trabajadores, se ubicó en primer lugar “evitar las desigualdades ante las empresas”.

Indicaron que se les dificulta contar con recursos propios. “Hay falta de trabajo por todos lados. A la gente que nos acompaña les cuesta muchísimo insertarse en el mercado laboral. El Estado debe accionar antes este escenario”, pidieron los integrantes de las organizaciones.

Agregaron que “no se les puede dar continuidad laboral a los que integran nuestros espacios. No hemos podido hacernos de recursos para prestar servicios para empresas más grandes. Siempre nos limitamos a si el Gobierno puede brindarnos la ejecución de obras pequeñas”, describieron.

Otro de los planteos, fue el pedido para que la Administración Central, como órgano de contralor, verifique los montos que las empresas adjudicatarias de obras públicas, destinan al pago del trabajo de cooperativas.

Además expresaron la posibilidad de ampliar el eje del escenario sobre el cual se pensó y se explayó el proyecto de Ley. Es decir, no solo ubicar las tareas de construcción, sino sumar gestiones de seguridad privada, catering, mantenimiento de departamentos de alquileres temporarios, entro otros rubros.