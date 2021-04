Fernández: “Judicializan la Coparticipación y hablan de Buenas Prácticas Políticas”

Así lo consideró el titular de la cartera económica provincial luego de las declaraciones mediáticas que realizaron funcionarios municipales de Ushuaia respecto a las transferencias coparticipables. Lamentó que no hayan aceptado conciliar en una misma mesa las deudas que ambos niveles de Gobierno mantienen entre sí, luego de haber sido invitados a trabajar numerosas veces.

El ministro de Finanzas Públicas, Guillermo Fernández lamentó una vez más la utilización política del tema de coparticipación, cuyo único objetivo es “generar miedo infundado en las vecinas y los vecinos, incluso de manera tan chabacana, más en un contexto donde deben tomarse decisiones vinculadas a la salud y la educación pública”.

En ese sentido, el titular de la cartera económica aseguró que “los funcionarios municipales sinceramente generan mucha contradicción, incluso notando que uno de ellos es afecto a los cuentos, puedo entender la práctica constante de generar tanta fantasía”.

“Hablan de diálogo, y sólo lo aplican con los medios de comunicación, las redes sociales o quienes piensan como ellos, en lugar de utilizar vías institucionales” aseguró Fernández, recordando que “el pasado 10 de febrero en economía se invitó al equipo técnico de la Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia a una mesa técnica de manera de conciliar las deudas que ambos niveles de gobierno mantienen entre sí” y lamentó que “hasta el momento ningún colaborador haya aceptado la invitación realizada. Capaz que les interesa hacer más ruido, o arremangarse la camisa para la foto antes que ponerse a trabajar en este tema”.

“Los municipios tomaron la decisión de judicializar el tema en cuestión, con lo cual no tiene sentido explayarse, más allá de ese ámbito. Cada salida en los medios es una pose más para la cámara y los flashes, una escena más de la triste obra que pretenden montar o una bravuconada de quienes aún siguen haciendo política de compadritos” subrayó.

No obstante lo dicho, explicó una vez más cómo es el proceso de coparticipación y el monto que ya se ha transferido. “Me extraña tanto énfasis cuando la provincia desde la asunción de Melella sigue transfiriendo al ritmo comprometido y normado. Actualmente se le ha transferido al Municipio de Ushuaia más de $ 1.500 millones de pesos, y tenemos al día los definitivos de coparticipación. Sus salidas mediáticas no aceleran ni retrasan el flujo de fondos que reciben”.

El Ministro dijo que “es muy raro como sacan cuentas, preocupante diría. Desde el Municipio aseguran que entre diciembre de 2019 y abril del 2021, la deuda que la provincia mantiene con la Municipalidad de Ushuaia creció en torno al 100%. Ese incremento de deuda que esgrimen, compara parte de recursos coparticipables del 2019, con recursos coparticipables del 2021, sin contar que la recaudación creció en términos nominales gracias al aumento de los precios, e implicó más recursos coparticipables en el año 2021. Claramente, pretenden confundir, aprietan tanto los números hasta que confiesan” aclaró Fernández.

De igual modo, sostuvo que “es de manual el comportamiento que han asumido. Entiendo que sea un año electoral y que necesiten instalar su imagen por medio algún conflicto que les permita pavonearse. Ir a la Justicia y luego hablar de buenas prácticas políticas, es poco coherente. Como lo es callarse con el Gobierno de Bertone y hoy reclamar activamente. Como lo es hablar de la gente, y luego tomarla de rehén diciendo que si no me transfieren no les pago los sueldos”.

Asimismo, el Ministro reitero que “la normativa vigente en materia de coparticipación provincial, no es igual que la Nacional, por lo cual les pido que si pretenden algo similar el ámbito es el legislativo. Y nuevamente les pido que paguen la luz y el agua como todo vecino, porque los servicios se prestan y la Municipalidad de Ushuaia los consume”.

Por otro lado, destacó tal como surge del informe conjunto elaborado entre el Tesorero y el Contador General de la Provincia, que “en el año 2020 en un contexto tan complejo como el que ha acontecido desde la declaración de la pandemia del COVID-19, sumado a la caída del precio internacional del petróleo, se transfirió el 93,33% de lo estimado para el año”. Informe que se publica todas las semanas en la página de la Provincia.

Por último, valoró que “gracias al trabajo y el compromiso de los trabajadores y trabajadoras que conforman los equipos técnicos y administrativos permanentes del Ministerio de Finanzas y AREF, aún en el marco de la pandemia, se posibilitó la reducción de los plazos en la liquidación de recursos coparticipables en más de 10 días corridos”.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp