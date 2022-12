Scholas Ocurrentes “Atraviesa a todas las Religiones y Culturas”, sostuvo Souto

El secretario de Representación Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Oscar Souto, destacó el trabajo social y educativo que lleva adelante la fundación pontificia Scholas Ocurrentes en todo el país, y remarcó que “atraviesa a todas las religiones y culturas, y deja de lado las diferencias políticas y de etnias”.

Souto, quien estará encargado de coordinar actividades en la capital fueguina con la fundación, que el martes inauguró su local en la ciudad con acompañamiento del Municipio, dijo que Scholas “es una fundación pontificia que tiene una historia que nació cuando Francisco todavía no era Papa y en la Ciudad de Buenos aires llevó a delante algunos programas, como Pelota de Trapo, con la colaboración de José María del Carril, quien hoy es el presidente de esta fundación”.

En esa línea, explicó que “juntos desarrollaron la teoría de que no hay que meter simplemente a los chicos en las escuelas”, si no que “hay que derribar las paredes de las instituciones, salir a la calle y que la educación sea para todos más allá de si una escuela sea pública o privada, y que debe formarse a los chicos no solo con los contenidos formales”.

“Incluso Francisco lo aplica con los curas cuando dice que deben salir a la calle y ser pastores”, valoró el funcionario.

En esa línea, apuntó que “en Scholas a partir de los 14 años los chicos y chicas encuentran un lugar en el que recuperan lo lúdico, en el que se pone mucha insistencia en la producción artística, en el que se impulsa la educación y se da contención, en el que se escuchen y sean escuchados”.

“La idea es ver al otro como un igual y por eso Scholas atraviesa todas las religiones y culturas, ha llegado a más de 70 países y sigue creciendo”, resaltó el secretario de Representación, e hizo hincapié en que “no hay de por medio cuestiones de religión, de etnias y de política, la idea es que sea una casa común como lo es el planeta”.

Además, mencionó que “la idea de la casa común es la tierra, es el lugar que todos habitamos, el ambiente es la casa común, donde ocupamos un rol central”, y agregó que “Scholas Ocurrentes está vinculada a una nueva fundación llamada Laudato Sí, que responde a la encíclica de Francisco con respecto a la defensa del ambiente”.

Finalmente, Souto enfatizó que “es un espacio abierto a toda la comunidad que no responde a instituciones religiosas o partidos políticos, y que pretende ser absolutamente transversal”.